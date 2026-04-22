Deda, ipak možda nije bilo pametno da od tebe nastane drvo

Sve veći ekološki otisak tradicionalnog ukopa i kremacije potaknuo je trend “zelene smrti” – metoda poput kompostiranja tijela, pretvaranja u gnojivo za stabla ili alkalne hidrolize. Iako ove opcije nude utješan narativ o povratku prirodi i biološkoj besmrtnosti, članak upozorava na opasnost od greenwashinga. Mnoge tvrdnje o “nultoj emisiji” nisu znanstveno potkrijepljene, a ekološki utjecaj samog čina zbrinjavanja tijela zanemariv je u usporedbi s utjecajem cijelog života pojedinca. Umjesto individualnih rješenja, prava promjena zahtijeva sustavnu reformu pogrebne industrije, bolju regulaciju emisija i transparentne dokaze o stvarnoj održivosti novih tehnologija. Aeon