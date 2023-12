Zemlja smo za poželjeti

U Hrvatskoj za Bolt, Wolt i Glovo radi 15.000 ljudi, njih 80 posto preko agregatora. Platforme žele određivati cijenu usluge, dodjeljivati vožnje, ocjenjivati dostavljače i vozače, onemogućiti sindikalno organiziranje i ne žele preuzeti odgovornost za njihova radnička prava. “Uspjeli smo se izboriti za rad preko obrta, vjerujem da je to rezultat prosvjeda, guranja saborskih rasprava, a ne dobre volje Wolta. No time ni naši ni problemi stranih radnika nisu riješeni”, kaže Mladen Brajak, član Inicijative zajednice Wolt dostavljača. Nerijetko se strance službeno “knjiži” kao radnike na građevini jer se radi o deficitarnom zanimanju za koje se mogu dobiti dozvole za uvoz radne snage, a kasnije ih se prisiljava na rad i u drugim sektorima. “Dolaze preko agencija koje ih onda prosljeđuju agregatorima. Obećano im je svašta, no na kraju dobiju fiksnu plaću od 500- 600 eura za 10 sati rada dnevno. Kad im završi smjena na građevini, tjeraju ih da rade dostave”, kaže Brajak. Novosti