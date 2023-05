Vruće godine

U Italiji nije pošteno pala kiša već mjesecima, a temperature se dižu i do vrtoglavih 40 Celzijevih stupnjeva. Sve to ostavilo je traga na mnogim sferama uključujući i gospodarstvo i poljoprivredu. Mnogi strahuju od potencijalne nestašice brojnih proizvoda. Nizine rijeke Po ne pamte veću sušu od ove što dovodi do veoma nezgodnih posljedica. Neobično suha zima značila je da se snijeg rijetko otapao, a proljetne kiše bile su samo sporadične, što je dovelo do najveće suše u sjevernim regijama Italije u više od 70 godina. Poznate tvrtke koje u Italiji proizvode parmezan, tvrde kako je općenito proizvodnja sira izuzetno smanjena, te da bi uskoro mogao nestati s polica trgovina, čega se plaše i poznati trgovački lanci. Green