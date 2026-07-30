Pivce ipak nije dobro za živce
Svakodnevno konzumiranje alkohola uzrokuje starenje mozga
Iako je društveno prihvaćeniji od pušenja, alkohol je neurotoksin koji tiho ubrzava starenje mozga. Neurolozi upozoravaju da redovito pijenje narušava kvalitetu i REM fazu sna, smanjuje volumen sive i bijele tvari te oštećuje krvne žile. Njegovom razgradnjom nastaje toksični acetaldehid koji uzrokuje upale i oksidativni stres, dok istovremeno ometa apsorpciju ključnih vitamina B skupine. Stručnjaci naglašavaju da je najsigurnija količina za mozak zapravo nula. Čak i ako ne planirate potpunu apstinenciju, svako smanjenje unosa alkohola značajno pomaže u očuvanju pamćenja i kognitivnih funkcija. Index