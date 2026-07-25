Možda oni imaju veće plaće, ali mi imamo jače runde
Eurostat objavio porazne podatke: Alkohol u Hrvatskoj 34 posto skuplji od prosjeka EU-a
Time su naša pića i do 60 posto skuplja nego u zemljama s najnižim cijenama, poput Italije, Njemačke i Austrije. Razlika je još drastičnija kad se uračunaju primanja – hrvatska prosječna plaća (1550 eura) dvostruko je manja od njemačke ili austrijske, ali nam je alkohol neusporedivo skuplji. Dok najbogatije europske ekonomije uživaju u najjeftinijem alkoholu, Hrvatska se po cijenama smjestila u sam vrh, odmah uz bok znatno bogatijoj Finskoj. Danica