Svijet bez ravnoteže: Hayterovo upozorenje o raspadu razgovora ponovno zvuči opasno aktualno - Monitor.hr
Danas (19:00)

Geopolitika, ali bez geografije i politike

Svijet bez ravnoteže: Hayterovo upozorenje o raspadu razgovora ponovno zvuči opasno aktualno

Diljem svijeta kao da je nestala sposobnost razgovora. Britanski diplomat Sir William Hayter prije šezdeset je godina zaključio da je to početak raspada svake civilizacije, piše Domagoj Juričić za Ideje. Knjiga “Diplomacy of the Great Powers” je povijesni tekst, ali i upozorenje što se događa kada moć izgubi kulturu, a politika smisao za ravnotežu. U Hayterovo vrijeme svijet je bio podijeljen, ali stabilan. Danas je razmrvljen, ali nervozan. Bipolarni poredak zamijenila je neuređena višepolarnost u kojoj više nema ravnoteže, nego stalne napetosti između nesigurnih sila. Hayter je u svojoj knjizi podsjetio na koncert Europe iz devetnaestog stoljeća, sustav koji je funkcionirao ne zato što su sile dijelile vrijednosti, nego zato što su dijelile strah. Bile su svjesne vlastitih granica. Današnji svijet izgubio je i strah i granice. Moć se više ne obuzdava diplomacijom, nego algoritmima, trgovinom i propagandom. Vanjska politika postala je produžetak unutarnje, a diplomacija javna predstava. U takvom svijetu Hayterov poziv na mjeru i razum zvuči gotovo subverzivno.


