Dok oni kuhaju, mi kuliramo
Tadić: Mađarska nuklearka nema rashladni sustav, dok Krško ima
Nuklearni fizičar Tonči Tadić za tportal objašnjava da problem zapravo nije u samom niskom vodostaju Dunava, odnosno bilo koje rijeke čija se voda koristi za rashlađivanje sustava – vodu se uvijek može zahvatiti u dovoljnoj mjeri – nego u poštivanju ekoloških standarda postavljenih prilikom gradnje elektrane. Za razliku od recimo nuklearke u Paksu, koja je građena po sovjetskom dizajnom i sa sovjetskom tehnologijom, pri čemu su efikasnost i jeftinoća dobile prednost pred ekologijom, Krško ima rashladne tornjeve. Ono je građeno po američkom dizajnu, a Hrvatska i Slovenija još u to doba inzistirale su da se vodi računa o rijeci Savi i njenom ekološkom sustavu