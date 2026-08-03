Tadić: Mađarska nuklearka nema rashladni sustav, dok Krško ima - Monitor.hr
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Dok oni kuhaju, mi kuliramo

Tadić: Mađarska nuklearka nema rashladni sustav, dok Krško ima

Nuklearni fizičar Tonči Tadić za tportal objašnjava da problem zapravo nije u samom niskom vodostaju Dunava, odnosno bilo koje rijeke čija se voda koristi za rashlađivanje sustava – vodu se uvijek može zahvatiti u dovoljnoj mjeri – nego u poštivanju ekoloških standarda postavljenih prilikom gradnje elektrane. Za razliku od recimo nuklearke u Paksu, koja je građena po sovjetskom dizajnom i sa sovjetskom tehnologijom, pri čemu su efikasnost i jeftinoća dobile prednost pred ekologijom, Krško ima rashladne tornjeve. Ono je građeno po američkom dizajnu, a Hrvatska i Slovenija još u to doba inzistirale su da se vodi računa o rijeci Savi i njenom ekološkom sustavu


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12.03.2025. (11:00)

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Mini-nuklearke: energetska revolucija ili skupa avantura?

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Ako se ne probudiš s dvije glave, znači da je sve u redu

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Otpor lokalnog stanovništva zbog odlagališta radioaktivnog otpada na području Općine Dvor i dalje je vidljiv. No, cijeli je proces gotova stvar, potvrđuje nuklearni fizičar Tonči Tadić, tvrdeći kako su strahovi potpuno neutemeljeni. Ondje će se pohranjivati institucionalni radioaktivni otpad i iskorišteni izvori ionizirajućih zračenja iz Republike Hrvatske te 2400 tona nisko i srednje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško. Strah od nuklearki prisutan je još od 80-ih, pogotovo nakon katastrofe u Černobilu. No, za njega nema temelja, tvrdi Tadić, nadodavši kako bi radije spavao tamo nego kod Jakuševca. Green

26.08.2022. (18:00)

Nema straha

Opasnost da nešto s nuklearkom u Zaporožju krene po zlu je lokalna

Nuklearku Zaporožje (NEZ) u Ukrajini su Rusi okupirali početkom ožujka i time doveli u stanje velike opasnosti jer se nalazi na rubu okupiranog područja. Od ukupno šest reaktora od početka okupacije je posve obustavljen rad njih četiri, a sada je obustavljen i rad petog reaktora, dok je šesti za kratko obustavljen, pa je radio na maloj snazi i najsigurnije bi bilo da se posve obustavi. No Ukrajina ima potrebe za proizvodnjom iz barem jednog reaktora i vjerojatno će ga nastojati držati u pogonu dok je to moguće. Opasnost za ispuštanje radioaktivnosti iz reaktora je najveća kada reaktor radi i stoga je reaktor oklopljen betonskom zaštitnom zgradom. Kontaminacija iz NEZ je moguća, ali opasnost od nje je daleko manja od rata u Ukrajini. Bug

30.10.2021. (20:30)

Može jedan radioaktivni gemišt?

Nuklearka u Češkoj proizvodi i svoje vino

Više od 700 kilograma rajnskog rizlinga i bijeloga sauvignona ubrano je u prvoj berbi u vinogradu češke nuklearke Dukovany. Uz rashladne tornjeve prije nekoliko godina posađeno je 2.040 trsova i to uz pomoć vinara i energetskih inženjera. Južna Moravska, kraj u kojemu se nalazi nuklearka poznata je po vinogradarstvu, a ove su dvije sorte karakteristične za to područje. Od ubranog grožđa planira se proizvesti oko 600 butelja vina, no ono se neće prodavati na slobodnom tržištu nego će ga posluživati u posebnim prigodama. Grožđe i vino se testiraju na radioaktivnost, a osim loze, spomenuta nuklearka također ima i svoj pčelinjak, tako da njezini zaposlenici proizvode i med. Agroklub