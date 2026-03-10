Puno energije, a malo potrošnje

Njemačka tvrtka Proxima Fusion, uz podršku Bavarske, RWE-a i Instituta Max Planck, planira izgraditi prvu komercijalnu elektranu na nuklearnu fuziju. Reaktor tipa stelarator, temeljen na eksperimentalnom Wendelsteinu 7-X, koristi snažna magnetska polja za kontrolu plazme na temperaturama do 200 milijuna °C. Novi reaktor Stellaris trebao bi omogućiti dugotrajan i stabilan rad te proizvodnju čiste energije bez opasnog otpada. Elektrana će se graditi u Gundremmingenu na mjestu bivše nuklearne elektrane, a planirano je da bude operativna početkom 2030-ih. Proxima Fusion u Münchenu planira i tvornicu magneta za buduće reaktore. Revija HAK