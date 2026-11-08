Malo vode za server, puno znoja za ekologiju
Tajanstveni giganti: Podatkovni centri u Njemačkoj skrivaju potrošnju struje i vode
Iako su prema njemačkom Zakonu o energetskoj učinkovitosti obvezni javno objavljivati podatke o potrošnji resursa, mnogi veliki podatkovni centri u Njemačkoj to odbijaju učiniti. Istraživanje njemačkog servisa SWR pokazalo je da više od polovice najvećih operatera skriva ove podatke, pozivajući se na poslovnu tajnu ili sigurnost. Iako stručnjaci upozoravaju da je javnost zakonski oštećena, a tek svaki četvrti centar uredno prijavljen u službeni registar, planirane izmjene zakona mogle bi dodatno pogoditi transparentnost i omogućiti ovim “digitalnim utvrdama” da i dalje neometano troše ogromne količine struje i vode. DW