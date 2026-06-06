Ispod oblaka
Skrivena cijena podatkovnih centara: Buka, zagađenje i nestanak vode
Podatkovni centri donose ozbiljne ekološke i zdravstvene probleme lokalnim zajednicama. Masovni dizelski generatori zagađuju zrak tvarima koje uzrokuju respiratorne bolesti, dok neprestana buka do 90 decibela i cjelonoćna rasvjeta uništavaju san stanovnika i tjeraju divlje životinje. Ovi divovski kompleksi, koji u prosjeku zauzimaju površinu 450 nogometnih igrališta, troše oko 300.000 galona vode dnevno, crpeći podzemne akvifere i ugrožavajući vodoopskrbu cijelih regija. Građani Pennsylvanije suočavaju se s valom novih projekata te se pozivaju na oprez i postavljanje ključnih pitanja prije nego što gradnja započne i nepovratno uništi okoliš. Collective Evolution