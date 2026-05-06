Netko se opasno zaigrao
Talijanska premijerka žrtva deepfake napada, objavljene lažne fotke Meloni u donjem rublju
I sama ih je objavila na X-u, uz poruku da svi provjere i razmisle prije nego ih odluče podijeliti, pritom se našalivši kako su je “još i uljepšali”. Italija je prošlog rujna postala prva zemlja EU koja je odobrila sveobuhvatan zakon o regulaciji korištenja umjetne inteligencije. Zakon uvodi zatvorske kazne za one koji tehnologiju koriste za nanošenje štete – uključujući stvaranje deepfake sadržaja – te postavlja ograničenja pristupa za djecu. Index, Guardian