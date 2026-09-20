Od sakupljača glodavaca do Instagram hrama
Teksaška obitelj preuredila šupu od 25 kvadrata u dom za 16.000 dolara
Nakon sedam godina podstanarstva, Katy i Michael Krebs s dvije su kćeri odlučili iskoristiti naslijeđeno imanje u Teksasu. S ograničenim budžetom od 16.000 dolara, sami su obnovili oronulu šupu iz 1980-ih veličine svega 25 četvornih metara. Zadržavši originalni pod i dobru izolaciju, postavili su nove prozore, pregradne zidove i uredili prostor za privremeni život, dokazavši da skromna kvadratura uz trud i viziju može pružiti topli dom. Jutarnji, Business Insider