Teksaška obitelj preuredila šupu od 25 kvadrata u dom za 16.000 dolara - Monitor.hr
Prekjučer (07:00)

Od sakupljača glodavaca do Instagram hrama

Teksaška obitelj preuredila šupu od 25 kvadrata u dom za 16.000 dolara

Nakon sedam godina podstanarstva, Katy i Michael Krebs s dvije su kćeri odlučili iskoristiti naslijeđeno imanje u Teksasu. S ograničenim budžetom od 16.000 dolara, sami su obnovili oronulu šupu iz 1980-ih veličine svega 25 četvornih metara. Zadržavši originalni pod i dobru izolaciju, postavili su nove prozore, pregradne zidove i uredili prostor za privremeni život, dokazavši da skromna kvadratura uz trud i viziju može pružiti topli dom. Jutarnji, Business Insider


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10.07. (09:00)

O, nove nekretnine! Nismo ni znali da vas imamo

Zagreb “težak” četiri milijarde eura: Imovina velika, ali i dalje puna kostura iz ormara

Grad Zagreb je krajem 2025. godine u knjigama zabilježio imovinu vrijednu gotovo četiri milijarde eura. Od toga 3,04 milijarde čini nefinancijska imovina (nekretnine, infrastruktura), a 945,4 milijuna financijska imovina, uglavnom udjeli u tvrtkama poput Zagrebačkog holdinga. Rast vrijednosti rezultat je novih ulaganja, ali i boljeg popisivanja stanova i poslovnih prostora. Unatoč velikim brojkama, sustavom se upravlja otežano: više od petine poslovnih prostora zjapi prazno, stotine se koriste bez ugovora, a sličan nered s bespravnim korisnicima vlada i u više od 500 gradskih stanova. Jutarnji

06.07. (13:00)

Napokon da svi igramo po istim pravilima

Kraj lažnim oglasima i naplati razgledavanja: Što sve donosi novi Zakon o posredovanju u prometu nekretninama

Od 7. srpnja na snagu stupaju ključne izmjene Zakona o posredovanju u prometu nekretninama s ciljem uvođenja reda i transparentnosti na tržište (HRT):

  • Zabrana lažnog oglašavanja: Agencije više ne smiju oglašavati nekretnine za koje nemaju potpisan ugovor o posredovanju.
  • Kraj ucjenama za razgledavanje: Zabranjeno je uvjetovanje razgledavanja nekretnine naplatom provizije.
  • Stroža kontrola agenata: Posredovati mogu isključivo registrirani agenti s položenim ispitom zaposleni kod ovlaštenog posrednika, a vlasnici agencija ne smiju imati kriminalnu prošlost.
  • Veća odgovornost: Povećan je iznos polica osiguranja od odgovornosti agencija, uveden je obvezan etički kodeks te su znatno rigoroznije kazne za nelegalno posredovanje.
28.06. (22:00)

Lakše je postati Parižanin nego Splićanin s lokalnom plaćom

Split i Lisabon na vrhu Europe po nedostupnosti stanova: Za kvadrat se radi dvostruko više od gornje granice normale

Cijene nekretnina u Europi rastu drastično brže od plaća, a Split i Lisabon predvode listu gradova u kojima je najteže kupiti stan. S omjerom cijene i prihoda od 18,7, oba su grada gotovo dvostruko premašila granicu problematičnog tržišta, pretekavši metropole poput Pariza i Londona. Primjerice, u Portugalu su cijene u deset godina skočile za 240 %, a plaće tek za 59 %. Glavni uzroci krize, koja najviše pogađa mlade, jesu kronični nedostatak gradnje, slabo razvijeno socijalno stanovanje, ali i povijesni rast prihoda te niže kamatne stope koje su napuhale tržište. Euronews, N1.