I mi svog ajngemahteca za utrku imamo

Kokošja juha je krepka i ljekovita, a njezina snaga leži u aminokiselinama koje nastaju dugim kuhanjem. Kineski znanstvenici istražili su kako način i trajanje kuhanja utječu na okus i miris juhe. Najbogatija aromom ispala je juha iz glinenog lonca nakon četiri sata kuhanja. Elektronički nos i jezik potvrdili su da juha mijenja svojstva ovisno o posudi i vremenu pripreme. No koja je najbolja? Znanost ostavlja odgovor otvorenim – jer, kao što znamo, o ukusima se ne raspravlja. Nenad Raos za Bug