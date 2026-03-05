Tekuća povijest u zdjeli: Kako su skromni temeljci postali globalni simbol utjehe, zdravlja i luksuza - Monitor.hr
Danas (23:00)

I mi svog ajngemahteca za utrku imamo

Tekuća povijest u zdjeli: Kako su skromni temeljci postali globalni simbol utjehe, zdravlja i luksuza

Juhe, temeljci i razne varijacije bistrih ili bogatih jušnih baza stoljećima su važan dio kuhinja diljem svijeta. Od američke pileće juhe i talijanskog pastina in brodo, preko azijskog congeeja do istočnoeuropskog boršča, jela na bazi temeljca povezana su s obiteljskim tradicijama, brigom za zdravlje i trenucima slavlja. Razlika između temeljca i juhe leži u načinu pripreme i sastojcima, pri čemu temeljci najčešće nastaju dugim kuhanjem kostiju. Iako se danas često promoviraju kao wellness trend, juhe su povijesno nastale kao praktičan način iskorištavanja namirnica i pružanja hranjive, tople hrane u svakodnevnom životu. BBC


Slične vijesti

08.03.2025. (15:00)

Znanost iza tanjura

Raos: Kako se kuha najbolja kokošja juha

Kokošja juha je krepka i ljekovita, a njezina snaga leži u aminokiselinama koje nastaju dugim kuhanjem. Kineski znanstvenici istražili su kako način i trajanje kuhanja utječu na okus i miris juhe. Najbogatija aromom ispala je juha iz glinenog lonca nakon četiri sata kuhanja. Elektronički nos i jezik potvrdili su da juha mijenja svojstva ovisno o posudi i vremenu pripreme. No koja je najbolja? Znanost ostavlja odgovor otvorenim – jer, kao što znamo, o ukusima se ne raspravlja. Nenad Raos za Bug

26.03.2024. (17:00)

Tradicionalni lijek

Juha za ručak svakog dana jača imunitet, može biti dobar izvor proteina

Juha puna povrća odlična je za vaša crijeva iz više razloga, dodaje više vlakana u prehranu, što je odlično za probavu i sitost, a mnogo povrća koje se obično nalazi u juhama poput poriluka i luka sadrži prebiotička vlakna koja nahraniti dobre bakterije u crijevima. Može biti značajan izvor proteina, pogotovo ako se radi o juhi od kostiju. Povrtne juhe pune su minerala, vitamina i bioaktivnih biljnih spojeva. Ove juhe također potiču hidrataciju i osjećaj sitosti. Također može izazvati veću sitost od nekog drugog obroka. N1

29.10.2023. (19:00)

Tko još ima vremena raditi svoje rezance

Domaću juhu kuha sve manje Hrvata, raste potrošnja juha iz vrećice

Prema velikom istraživanju navika potrošača, oni koji jedu juhu sami je pripremaju u 78 posto slučajeva, a njih 22 posto jede kupovnu juhu iz vrećice. Oko 30 posto kućanstava najradije jede kokošju, a 28 posto goveđu. Postotak potrošnje juha iz vrećice tako se povećao za tri posto u odnosu na 2021. godinu. Istraživanje su tijekom rujna ove godine proveli portal Jatrgovac i agencija Hendal na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Hrvatske starijih od 16 godina. Povećanje potrošnje ide u prilog našoj najvećoj prehrambenoj kompaniji, Podravki, čije su juhe u prvih devet mjeseci ostvarile prodaju od 35,9 milijuna eura, što je 12 posto više nego lani. Danica

27.01.2017. (15:24)

Juha prije obroka i još pet načina za zadržavanje zdrave kilaže

10.02.2015. (12:55)

Najbolja je domaća

Novi-stari kulinarski trend – juha od kosti

Zaboravite sve što ste čuli o shakeovima od kelja, trenutno najpopularnija zdrava zimska hrana u kulinarskim krugovima je topla juha od kostiju (goveđe ili pileće), piše Guardian. Ova donedavno zanemarena juha može se jesti sama, a može se i pohraniti i kasnije koristiti kao temeljac za rižoto, juhe, pa čak i kajganu.