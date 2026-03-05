I mi svog ajngemahteca za utrku imamo
Tekuća povijest u zdjeli: Kako su skromni temeljci postali globalni simbol utjehe, zdravlja i luksuza
Juhe, temeljci i razne varijacije bistrih ili bogatih jušnih baza stoljećima su važan dio kuhinja diljem svijeta. Od američke pileće juhe i talijanskog pastina in brodo, preko azijskog congeeja do istočnoeuropskog boršča, jela na bazi temeljca povezana su s obiteljskim tradicijama, brigom za zdravlje i trenucima slavlja. Razlika između temeljca i juhe leži u načinu pripreme i sastojcima, pri čemu temeljci najčešće nastaju dugim kuhanjem kostiju. Iako se danas često promoviraju kao wellness trend, juhe su povijesno nastale kao praktičan način iskorištavanja namirnica i pružanja hranjive, tople hrane u svakodnevnom životu. BBC