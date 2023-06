Najradikalnija časna sestra u Europi: "Nikada ne tražim dopuštenje"

“Socijaldemokracija je pokušala reformirati kapitalizam. No mislim da je kapitalizam nemoguće reformirati. On mora biti zamijenjen… S obzirom na to da su socijalna prava i socijalna država povezani s kapitalističkim sustavom, voljela bih ih vidjeti zamijenjene boljom socijalnom pravdom, kompatibilnom sa samoorganiziranjem radnika u zadruge koje su u njihovom vlasništvu“, kaže sestra Teresa Forcades o današnjem sustavu, a povodom svog gostovanja u Rijeci. Ona smatra da je “promjene moguće ostvariti mirnim putem… no oni koji žele raditi na taj način moraju znati da će njihov rad izazvati nasilne reakcije“. Na izjave da je europska socijalna država preskupa smatra ona da “socijalna potrošnja može biti znatno reducirana tako da socijalnu potrošnju držimo podalje od privatnih kompanija kojima je isključivi cilj stvaranje profita. U EU, međutim, događa se suprotno od toga. Smatram da je politika štednje Europske unije kriminalna. Tisuće ljudi umiru kao izravna posljedica takve politike”. Novi list