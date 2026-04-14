Nisu samo ribiči ti koji vole malo pretjerati

The True Size Of…: Kako nas karte lažu o veličini
The True Size Of… je interaktivna web-stranica koja razotkriva vizualne distorzije Mercatorove projekcije, standarda koji se koristi na većini zidnih karta. Budući da Mercator rasteže objekte što su dalje od ekvatora, države poput Grenlanda ili Rusije djeluju znatno veće nego što doista jesu. Stranica omogućuje korisnicima da upišu naziv bilo koje države i slobodno je povlače po globusu. Kako se država pomiče prema ekvatoru, ona se smanjuje na svoju stvarnu površinu, a približavanjem polovima raste. To je edukativan i zabavan alat koji nudi realnu perspektivu o pravoj veličini kontinenata i država.