The True Size Of...: Kako nas karte lažu o veličini
Nisu samo ribiči ti koji vole malo pretjerati

The True Size Of…: Kako nas karte lažu o veličini

The True Size Of… je interaktivna web-stranica koja razotkriva vizualne distorzije Mercatorove projekcije, standarda koji se koristi na većini zidnih karta. Budući da Mercator rasteže objekte što su dalje od ekvatora, države poput Grenlanda ili Rusije djeluju znatno veće nego što doista jesu. Stranica omogućuje korisnicima da upišu naziv bilo koje države i slobodno je povlače po globusu. Kako se država pomiče prema ekvatoru, ona se smanjuje na svoju stvarnu površinu, a približavanjem polovima raste. To je edukativan i zabavan alat koji nudi realnu perspektivu o pravoj veličini kontinenata i država.


21.08.2023. (14:00)

Ni globusu ne možeš više vjerovat

Naše mentalne mape svijeta vrlo vjerojatno su pogrešne

Većina nas ima vrlo grubu kartu svijeta u svojim mislima koju koristimo kad god razmišljamo o njoj. Ali te mentalne mape nisu nužno pouzdane. Zapravo, mnoge karte u našim glavama dijele iste pogreške, od kojih su neke prilično velike – i teško ih je ispraviti. Na primjer, svi znamo da je Južna Amerika južno od Sjeverne Amerike, naravno. Ali možda ćete se iznenaditi činjenicom da se gotovo cijeli južnoamerički kontinent nalazi skroz istočno od Floride. Mnogo je mogućih razloga za geografske zablude poput ove. Mentalne mape su nužno pojednostavljenja, a krivo postavljene Amerike u našim glavama mogle bi biti djelomično rezultat njihovih imena. Uostalom, ne zove se Jugoistočna Amerika. National Geographic

 

16.12.2019. (08:00)

Hrvatska antimaterija

Finaca ima samo pet milijuna, nemaju velike prirodne resurse, a spadaju u najsretnije i najbogatije narode na svijetu

Imaju prosječnu plaću od tri i pol tisuće eura. Tinejdžeri su im u svjetskom vrhu u čitanju i matematici. Penzionere tretiraju kao VIP osobe. Umjesto po kafićima građani slobodno vrijeme provode u muzejima. Hvale se da su potpuno iskorjenili korupciju. Imaju najneovisnije pravosuđe na svijetu. Najprogresivnije društvo. Najpravedniji odnos poslodavaca prema radnicima. Najmanje razlike u plaćama. Država im je ocijenjena kao najstabilnija, najsigurnija i najbolje vođena. I imaju najmlađu premijerku. Većina građana u svojem vlasništvu nema nijednu nekretninu. Biraju prosječne automobile… S druge strane, muku muče sa depresijom i alkoholizmom… piše Slobodna

10.08.2017. (09:36)

Medalje s geografske olimpijade: Hrvatski reprezentativac Srećko Kajić osvojio zlatnu, a Mihovil Penavić srebrnu medalju na 14. svjetskoj geografskoj olimpijadi

09.08.2017. (12:25)

Video-anketa: Mladi Amerikanci žele u rat sa Sjevernom Korejom, ali naravno da ne znaju pokazati na zemljopisnoj karti gdje je, njih čak troje pokazalo na Kanadu i Grenland