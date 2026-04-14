Nisu samo ribiči ti koji vole malo pretjerati

Većina nas ima vrlo grubu kartu svijeta u svojim mislima koju koristimo kad god razmišljamo o njoj. Ali te mentalne mape nisu nužno pouzdane. Zapravo, mnoge karte u našim glavama dijele iste pogreške, od kojih su neke prilično velike – i teško ih je ispraviti. Na primjer, svi znamo da je Južna Amerika južno od Sjeverne Amerike, naravno. Ali možda ćete se iznenaditi činjenicom da se gotovo cijeli južnoamerički kontinent nalazi skroz istočno od Floride. Mnogo je mogućih razloga za geografske zablude poput ove. Mentalne mape su nužno pojednostavljenja, a krivo postavljene Amerike u našim glavama mogle bi biti djelomično rezultat njihovih imena. Uostalom, ne zove se Jugoistočna Amerika. National Geographic