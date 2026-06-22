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TikTok tjedna: How to kill an hour
@howtokillanhour Awkward Questions …. #ComedyCore #jokes #dadjokes #comedy #funny ♬ original sound – HowToKillAnHour
Dečki pričaju viceve. Na Instagramu ih prati više od 1,1 milijun ljudi.
@howtokillanhour Awkward Questions …. #ComedyCore #jokes #dadjokes #comedy #funny ♬ original sound – HowToKillAnHour
Dečki pričaju viceve. Na Instagramu ih prati više od 1,1 milijun ljudi.
@raiwolf99Nisam valjda jedini kome se ovo dešava
Influencer iz Crne Gore, poznat po specifičnom humoru i skečevima. Na Instagramu ga prati 205 tisuće ljudi.
@pinopingvino Ujedinjeni balkanci #fyp #viral #funny #balkan ♬ original sound – PINO
Influencer s Kvarnera, na Instagramu ga prati više od 146 tisuća ljudi. Inženjer nautike i tehnologije pomorskog prometa, reper, nogometaš i certificirani fitness trener. Iako kreiranje sadržaja nije njegov primaran posao, Pino je tome maksimalno posvećen, s nadom da će jednoga dana i postati. Moja Rijeka
@gastrotrazilica Kraljica soparnika ✨ U sklopu Fešte o’ pure u Žrnovnici, mjestu smještenom istočno od Splita na području povijesnih Poljica, karizmatična i vrijedna Nensi pred mnoštvom je posjetitelja pripremala jedan od najpoznatijih dalmatinskih specijaliteta – soparnik. Poljički soparnik tradicionalno je jelo iz Poljica, područja između Splita i Omiša. Priprema se od tankog tijesta punjenog blitvom i kapulom, a nakon pečenja na kominu premazuje se maslinovim uljem i češnjakom. Nekada je bio jednostavno posno jelo dalmatinskih težaka i neizostavan dio obiteljskih okupljanja, blagdana i korizmenih dana, dok se danas smatra jednim od simbola dalmatinske gastronomije. Posebnu vrijednost ovoj priči daje činjenica da je uz Nensi bio i njezin sin, koji joj je pomagao u pripremi. Upravo se tako stoljećima čuva tradicija – prenošenjem znanja, vještina i ljubavi prema baštini s koljena na koljeno. Soparnik danas nosi zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla Europske unije te predstavlja jedan od najprepoznatljivijih autohtonih proizvoda Dalmacije. #gastrotražilica #soparnik #recept #hrana #split ♬ izvorni zvuk – Gastro tražilica
Gastro tražilica postala je jedna od najvažnijih online destinacija za pronalazak dobre klope, recenzije restorana i druge vrste gastronomske ponude. Za vikend su lansirali viralan video snimljen na Fešti o’pure u Žrnovnici kod Splita (Dalmacija Danas). Pokraj tradicionalnih jela od palente, posebnu pažnju privukla je mlada dama koja je pred ljudima pripremala soparnike, tradicionalni poljički specijalitet od tankog tijesta, blitve i kapule, premazan maslinovim uljem i češnjakom. Video je u samo 24 sata prešao brojku od milijun pregleda. Samo na Instagramu prati ih više od 145 tisuća pratitelja. Index
@hahahousezagreb Dan očeva je tu… a s njim i najopasnija vrsta humora Ako si ikad morao/la klimati glavom na “tatin vic” ovaj video je za tebe. Podijeli s nama najgori dad Joke koji si preživio, da možemo cringeati zajedno #fathersday #dadjoke #truecrime #humour #joker ♬ izvorni zvuk – HaHaHouse Zagreb
Stranica Muzeja smijeha, na Instagramu ih prati oko 14,8 tisuća pratitelja.
@justus_reidThe end of an era and the beginning of a new one.♬ original sound – Amerikanac
Amerikanac Justus Reid, koji je posljednjih mjeseci privukao veliku pažnju javnosti nakon što je u Hrvatskom zagorju kupio staru kuću za svega 5000 eura i sam krenuo u njezinu obnovu, objavio je da je projekt napokon završen. Reid je pritom podsjetio pratitelje da su tijekom “11 mjeseci i 104 nastavka” mogli pratiti kako zapuštena kuća, koju je “progutala šuma i zaboravilo vrijeme”, postupno postaje potpuno obnovljen dom. Za kraj projekta se napokon i obrijao i ošišao. Otkrio je da je kupio nekoliko objekata u blizini, ovaj put za 16 tisuća eura. Index
@mostovipoezije Tri nonice – Drago Gervais #poezija #čakavski #nona #mosotvipoezije ♬ original sound – Mostovi poezije
Prije godinu dana Josiah Olumuyiwa Faniyi iz Nigerije se preselio u Rijeku zbog supruge koju je upoznao na studiju u Europi, a trenutno je asistent na tamošnjem Fakultetu za fiziku. Nakon što se zapitao tko je Vladimir Nazor, po kojemu je nazvano šetalište kojim je prošao, čitao je njegovu poeziju, oduševio se i kasnije pokrenuo internetski kanal Mostovi poezije. Njegove recitacije hrvatskih pjesnika privukle su pozornost na društvenim mrežama, a sam Josiah za tportal otkriva kako poezija učinkovito pomaže u učenju jezika. Na Instagramu ga prati oko 6 tisuća ljudi.
@andyhugginscomedy Can you guess my spirit animal? #standup #humor #spiritanimal #lol ♬ original sound – Andy Huggins
Veteranski stand up komičar koji uglavnom zbija viceve na račun svojih godina. Samo na Instagramu prati ga 744 tisuće pratitelja.
@theonionJFK did not kill himself. He was murdered. The truth is coming for us all. theonion.info
The Onion je najpoznatiji američki satirični kanal. Ovdje se sprdaju iz true crime i konspirativnih podcasta. Na društvenim mrežama objavljuju isječke iz emisija. Na Instagramu ih prati oko pet miljuna korisnika.
@tatahrast Kakva god bila raspodjela poslova i obaveza u odnosu, problem se uvijek pojavi, a često se riješi vrlo brzo uz dovoljno komunikacije ❤️ Stalno pričamo, a malo toga kažemo. S partnerom ipak mora biti drugačije – smisleno, i iskreno #brak #farma #farmlife #marriagelife #fyp ♬ original sound – tatahrast
Priča iza ovog TikToka tjedna je priča o želji za promjenom na koju mnogi nisu spremni. Kao obitelj su napustili Zagreb i poslove koji su im možda donosili dobar novac, ali su ih redovno ostavljali na rubu sagorijevanja (burnouta), da bi se preselili na selo i počeli se baviti poljoprivredom u puno mirnijem okruženju. Iako život koji su odabrali dijele na društvenim mrežama, on je daleko od idealnih i ušminkanih fotografija u kvadratićima. Ovo je način života koja podrazumijeva i blato i povremeni kaos i nered, ali puno manje vremena nego što mnogi misle, kažu na Dnevniku. Na Instagramu ih prati oko 42,6 tisuća ljudi.
@sedmo_nebo_ Nikad mi se nisu prsti smrzli kao tijekom snimanja ovih dron shottova #urbex #abandoned #bosnia #sarajevo #hrvatska ♬ The Distant Past – Past Day
Ekipa koja se bavi urban exploringom, na Instagramu ih prati 23,5 tisuće ljudi.