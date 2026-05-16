Po' minute kulture



Prije godinu dana Josiah Olumuyiwa Faniyi iz Nigerije se preselio u Rijeku zbog supruge koju je upoznao na studiju u Europi, a trenutno je asistent na tamošnjem Fakultetu za fiziku. Nakon što se zapitao tko je Vladimir Nazor, po kojemu je nazvano šetalište kojim je prošao, čitao je njegovu poeziju, oduševio se i kasnije pokrenuo internetski kanal Mostovi poezije. Njegove recitacije hrvatskih pjesnika privukle su pozornost na društvenim mrežama, a sam Josiah za tportal otkriva kako poezija učinkovito pomaže u učenju jezika. Na Instagramu ga prati oko 6 tisuća ljudi.