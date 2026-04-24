Farmersko srce
TikTok tjedna: Tata hrast
@tatahrast Kakva god bila raspodjela poslova i obaveza u odnosu, problem se uvijek pojavi, a često se riješi vrlo brzo uz dovoljno komunikacije ❤️ Stalno pričamo, a malo toga kažemo. S partnerom ipak mora biti drugačije – smisleno, i iskreno #brak #farma #farmlife #marriagelife #fyp ♬ original sound – tatahrast
Priča iza ovog TikToka tjedna je priča o želji za promjenom na koju mnogi nisu spremni. Kao obitelj su napustili Zagreb i poslove koji su im možda donosili dobar novac, ali su ih redovno ostavljali na rubu sagorijevanja (burnouta), da bi se preselili na selo i počeli se baviti poljoprivredom u puno mirnijem okruženju. Iako život koji su odabrali dijele na društvenim mrežama, on je daleko od idealnih i ušminkanih fotografija u kvadratićima. Ovo je način života koja podrazumijeva i blato i povremeni kaos i nered, ali puno manje vremena nego što mnogi misle, kažu na Dnevniku. Na Instagramu ih prati oko 42,6 tisuća ljudi.