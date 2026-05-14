Umjetnik o umjetnosti
Tko potpisuje prvi umjetnički falsifikat i koja su djela obilježila epohe – pita se Dimitrije Popović u novoj knjizi
To je zapravo zbirka eseja. Tu se bavim nekim općim društvenim pitanjima, kao što su, na primjer, sloboda, identitet, manipulacija, zločin, totalitarizam, pornografija, kazna i tako dalje, koji se ne raspravljaju na apstraktan način, nego upravo kroz konkretna umjetnička djela u povijesti umjetnosti, od renesanse do danas, istaknuo je Popović na predstavljanju knjige “Umjetnost između ideje i ideologije”. U ovoj knjizi Popović kroz eseje vodi čitatelja kroz povijest umjetnosti, analizirajući radove velikih majstora, ali se ne zaustavlja na prošlosti. Autor se vraća i svojim trajnim preokupacijama: fenomenu nagosti, odnosu tijela i prolaznosti, te vječnim motivima erosa i tanatosa. Pišući o ikonama poput Marilyn Monroe ili analizirajući povijesne anegdote poput one o Michelangelovom falsifikatu, Popović uspijeva kompleksne filozofske teme približiti široj publici, zadržavajući pritom strogu stručnost. Novi list, HRT