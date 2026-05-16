Zarada ista, a zapravo manja
Drastičan skok cijena: Prijevoz i režije najviše poskupjeli na godišnjoj razini
Prema podacima DZS-a, godišnja stopa inflacije u travnju 2026. iznosila je 5,8 posto, dok su cijene u odnosu na ožujak porasle za 1,6 posto. Najveći generatori poskupljenja na godišnjoj razini su prijevoz s rastom od 13,1 posto te troškovi stanovanja i energenata koji su skočili za 12,1 posto. S druge strane, blago olakšanje donio je pad cijena odjeće i obuće te obrazovanja. Ipak, na mjesečnoj razini, upravo su odjeća i obuća zabilježile najveći skok od 6,9 posto, a blisko ih prati prijevoz s 4,9 posto rasta. Poslovni