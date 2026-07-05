Topusko ulaže 43,6 milijuna eura u obnovu povijesnog lječilišta - Monitor.hr
Danas (21:00)

Kad se spoje carski bazeni i megabajti

Topusko ulaže 43,6 milijuna eura u obnovu povijesnog lječilišta

Dok čeka kontroverznu izgradnju podatkovnog centra Pantheon vrijednog 50 milijardi eura, pitoreskno Topusko privodi kraju projekt “Topusko na izvoru zdravlja”. Investicija od 43,6 milijuna eura, sufinancirana europskim i javnim sredstvima, obuhvaća cjelovitu modernizaciju Lječilišta Topusko na više od 40.000 kvadratnih metara. Projektom se rekonstruira hotel Toplica, udvostručuju smještajni kapaciteti na 302 ležaja te uvode moderni wellness, sportski i kongresni sadržaji uz visoku energetsku održivost. Prve goste u obnovljenom kontinentalnom turističkom biseru, čija tradicija seže još od ilirskog doba i Austro-Ugarske, očekuju već ove jeseni. Dubravko Grakalić za Index


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Mlin bez brašna, ali s puno mašte

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IBM iz Buja

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18.08.2025. (09:00)

Socijalistički san s pogledom na more

Splitski ‘grad u gradu’ već pola stoljeća simbolizira Split i arhitekturu brutalizma koju još uvijek dolaze proučavati stručnjaci

Split 3 bio je tema brojnih međunarodnih izložbi, a veliko zanimanje izazvalo je njegovo pojavljivanje na izložbi o socijalističkoj arhitekturi u njujorškom Muzeju moderne umjetnosti (MOMA) gdje ga se spominjalo kao suvremenu Dioklecijanovu palaču, simbol Splita iz doba starog Rima. “Split 3 je puno više od naselja, to je prostor u kojem je arhitektura u službi zajednice. Pažljivo planiran s naglaskom na javni interes i kvalitetu života, projektiran je kao cjelovit i funkcionalan grad unutar grada. Odražava visoke standarde kolektivnog stanovanja i prostorne pravednosti.” Izgrađen 70-ih, na njemu je radio cijeli tim arhitekata. Danas se smatra jednim od najvažnijih primjera urbanizma i arhitekture socijalističke Jugoslavije. “Mi smo vjerovali da arhitektura može oblikovati odnose među ljudima – kroz trgove, hodnike, zajedničke terase.”… napisala je jedna od arhitektica u svojoj monografiji. Tome je posvećena i jedna od epizoda Betonskih spavača. Index

13.07.2025. (14:00)

Nekad su se tu odmarali radnici, sad odmara samo beton

Danas radnička odmarališta u društvenom vlasništvu više ne postoje – ostala su u tek kolektivnoj memoriji

Prema statističkim podacima, u Hrvatskoj su krajem 1980-ih godina postojala 634 radnička odmarališta. Otprilike polovica ih je bila vlasništvo poduzeća iz Hrvatske, dok su ostali pripadali ustanovama i tvrtkama iz drugih republika i pokrajina nekadašnje SFRJ. Oronule i za građane opasne nekretnine u državnom su vlasništvu, uz neke su vezani komplicirani sudski sporovi dok lokalnoj vlasti ne preostaje ništa drugo nego apelirati na hrvatske i bosanskohercegovačke političare da se postigne dogovor oko tih iznimno vrijednih nekretnina. Dubravko Grakalić za Index.

23.06.2025. (01:00)

Od bolnice do horora, pa do školskih klupa – hrvatska verzija Hogwarts expressa

Propadao desetljećima, sad bi mogao odgajati tisuću klinaca: stari vojni kompleks u Vlaškoj postaje škola

Stara vojna bolnica u Vlaškoj, nekad središte zdravstvene skrbi, a potom ruševina i utočište beskućnika i narkomana, napokon bi mogla doživjeti obnovu – u njezinim zgradama planira se otvorenje škola za više od tisuću učenika. Kompleks datira iz 19. stoljeća, a kroz povijest je bio ključan za razvoj četvrti. Nakon desetljeća zapuštenosti, zgrada s bogatom i turbulentnom prošlošću ima priliku postati mjesto znanja i napretka, umjesto kriminala i propadanja. Dakle, nakon 23 godine političarskog planiranja, djelomičnog preuređenja i propadanja, palača horora u središtu Zagreba trebala bi postati centar glazbenih umjetnosti.  Index

12.04.2025. (13:00)

A mali Jankić i dalje stoji

Mesna industrija Sljeme, svojedobno najveća svinjogojska farma na svijetu, danas je simbol ekonomske propasti

Ukupno devastirani prostor zauzima oko 15 hektara u Sesvetama, objekte obilaze entuzijasti koje zanima industrijska baština, dok gradski planovi navode kako bi se jednog dana cijeli prostor trebao urediti, urbanizirati ili ozeleniti. Sljeme je propalo u pretvorbi i privatizaciji, koruptivnom ekonomskom modelu korištenom devedesetih godina prošlog stoljeća. O tome svjedoče devastirani ostaci dva glavna pogona bivše tvornice koji su u vlasništvu grada Zagreba, dok su na trećem dijelu sagrađeni Bandićevi stanovi. Pokrenuta 1898. godine, prvo kao Gospodarstvena tvornica mesnate robe i masti, a zatim kao tvronica Rabus počela se širiti 30-ih godina prošlog stoljeća. U 50-ima je postala najveći izvoznik mesnih proizvoda u Jugoslaviji, da bi 90-ih krenula putem propasti. Proizvodnja se ugasila prije 10 godina, unatoč prosvjedima. Zasad nema preciznog plana što učiniti s ovim zapuštenim prostorom. Index