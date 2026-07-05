Kad se spoje carski bazeni i megabajti
Topusko ulaže 43,6 milijuna eura u obnovu povijesnog lječilišta
Dok čeka kontroverznu izgradnju podatkovnog centra Pantheon vrijednog 50 milijardi eura, pitoreskno Topusko privodi kraju projekt “Topusko na izvoru zdravlja”. Investicija od 43,6 milijuna eura, sufinancirana europskim i javnim sredstvima, obuhvaća cjelovitu modernizaciju Lječilišta Topusko na više od 40.000 kvadratnih metara. Projektom se rekonstruira hotel Toplica, udvostručuju smještajni kapaciteti na 302 ležaja te uvode moderni wellness, sportski i kongresni sadržaji uz visoku energetsku održivost. Prve goste u obnovljenom kontinentalnom turističkom biseru, čija tradicija seže još od ilirskog doba i Austro-Ugarske, očekuju već ove jeseni. Dubravko Grakalić za Index