Prvo fruštuk, ondak na put

Vježbanje na prazan želudac potiče tijelo da privremeno troši više pohranjenih masti zbog niskog inzulina, no istraživanja pokazuju da to ne jamči veći gubitak kilograma na duge staze. Ključna je ukupna kalorijska ravnoteža, a ne trenutni izvor energije. Dok lagani treninzi na tašte mogu poboljšati osjetljivost na inzulin, visoki intenzitet pati bez ugljikohidrata, što vodi do bržeg umora. Sitna nadogradnja: Psihološki, ovaj trend često opstaje zbog placebo efekta i osjećaja “discipline”, no stručnjaci upozoruju da su redovitost i kvaliteta treninga (uz pravilnu hidrataciju) daleko važniji temelji od samog vremena obroka. Nat Geo