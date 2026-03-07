Trijumf nebrige: Propast kultnih sljemenskih objekata - Monitor.hr
Danas (17:00)

Nekad pravo odmaralište, danas samo za duhove

Trijumf nebrige: Propast kultnih sljemenskih objekata

Video donosi potresnu reportažu o sustavnom propadanju nekadašnjih simbola Sljemena. Kroz svjedočanstvo Dragutina Žiljka, obilaze se sablasne ruševine poput Doma sindikata, potpuno opljačkanog objekta koji je nekad imao četiri zvjezdice. Spominje se i sanatorij Brestovac, nekadašnji “mali grad” za liječenje tuberkuloze, te Vila Rebar, bivša Pavelićeva rezidencija. Od uništene Hunjke do imovinsko-pravnih zavrzlama oko Kraljičinog zdenca, prikazana je nevjerojatna inertnost institucija. Dok se vlasnici, sindikati i Grad Zagreb spore oko nadležnosti, ovi dragulji arhitekture i povijesti prepušteni su vandalima, zubu vremena i paintball igračima. Vida TV


Slične vijesti

24.10.2022. (14:00)

Je li sve zaista odjednom poludjelo?

Začarani krug geta – nagrada za najbolju reportažu

Na festivalu reportaže i reportera, Fra Ma Fu, veliku nagradu struke dobila je velika Lupigina reportaža koju potpisuje Hrvoje Ivančić (Lupiga). Kao i sva romska naselja u Međimurju, i ovo je smješteno na livadi, udaljeno od sela s većinskim stanovništvom, izolirano šumama, travnjacima i potocima. Ovde je kraj puta, jer naselje je kao slijepo crijevo, ceste dalje nema. Piškorovec je na zlu glasu. Čak i sami Romi ga smatraju zadnjom rupom na svirali njihove lokalne geografije. Svako romsko naselje vizualno odskače od susjednog sela. Razlika se primjećuje u visini decibela s nečijeg kazetofona i u dječjem smijehu i vriski koja traje od jutra do mraka. „Ja nemam loša iskustva. Znam se prema njima postaviti … i dobri su. Ali kradeju, to treba paziti, jako”, rekla je jedna od prodavačica… „Jedan krade, svi smo krivi. Hoću delat, idem pitat, ali NE jer se prezivam Oršuš. To je problem…i tak“, sliježući ramenima žali se mladić koji je pristao razgovarati. Lupiga

03.01.2021. (22:30)

Bio, vidio, poetizirao

Velika reportaža Ante Tomića iz Majskih Poljana, najteže stradalih u potresu

Prizor je zapravo čudesan. Na prvi siječnja, kad bi inače, u neka sretnija vremena, obamrli od prasetine i francuske, s tragovima šećera u prahu s princes krafni oko usta, dremuckali na kauču slušajući sladunjavu austrijsku pop muziku s prijelaza iz devetnaestog u dvadeseto stoljeće, mnogi su sjeli u auto, vozili se dvjesto, tristo ili petsto kilometara do nekih banijskih sela za koja do jučer nisu čuli da neke nepoznate ljude upitaju kako mogu pomoći. Da vam je prije sedam dana netko takvo nešto ispričao, da će se Hrvati, svjetski prvaci u spajanju praznika, na Novu godinu nuditi da nešto neplaćeno rade, rekli biste mu da je napušen. Piše Ante Tomić za Jutarnji list

06.02.2018. (12:20)

Jihad turizam

Posjet Hezbolahovom muzeju otpora u Mliti

Lupiga je posjetio muzej posvećen Hezbolahovoj borbi protiv izraelske okupacije južnog Libanona koji je smještem u Mliti. Evo zabavne reportaže: “Nismo stajali ni pet sekundi na kolodvoru, a već su nam krenuli prilaziti nasrtljivi taksisti. Dogovaramo se za cijenu i dolazimo do derutnog mercedesa iz kasnih sedamdesetih. Netko od nas odmah konstatira da nećemo svi stati. Vozač je u šoku, gotovo pa uvrijeđen. Da prometna pravila postoje u Libanonu, kršili bismo ih najmanje deset. Vozač ima pobjedonosni smiješak od uha do uha – nagurao je šest ljudi u svoj mercedes.”

13.05.2015. (23:47)

Tko se sjeća?

Lipa, selo koje je prije 71 godinu prestalo disati

Zbog velikog broja ubijene djece, i činjenice da su svi stambeni objekti porušeni u krvavom pohodu SS-ovaca i četnika, Lipa je uz Lidice u Češkoj i Oradour sur Glane u Francuskoj, zabilježena u knjizi Organizacije ujedinjenih naroda kao jedno od tri mjesta koja su potpuno uništena za vrijeme Drugog svjetskog rata. Danas u centru Lipe, selu u zaleđu Rijeke, o toj tragediji svjedoči nekoliko ruševina i spomenika, smještenih na uzvisini s koje se prostire pogled na ostatak sela. Lupiga prenosi reportažu iz mjesta.

04.03.2015. (11:55)

Ponuda postoji zbog potražnje

Kolumbijac: Nismo u k**cu mi, nego Vi i vaša razmažena dječica

“Bezobrazan je globalni stav ‘Kolumbija proizvodi kokain kojim se truje i uništava nevina dječica’. Ja im svima poručujem, nismo u k**cu mi nego Vi i ta vaša razmažena dječica, gamad koja šmrče u svojim luksuznim stanovima i noćnim klubovima. Da nema Vaše odvratne ovisnosti, Kolumbijci ga nikad ne bi proizvodili niti bi generacije naše djece završile u zatvoru ili s metkom u čelu. Kokain ništa dobrog nije donio ovoj zemlji, samo jad, tugu, neimaštinu i smrt. A uz sve to, konstantno se borimo s etiketama kojih se očigledno nikada nećemo riješiti”, poručuju lokalci iz Medellina, grada notornog kolumbijskog narkobosa Pabla Escobara. Lupiga