Nekad pravo odmaralište, danas samo za duhove
Trijumf nebrige: Propast kultnih sljemenskih objekata
Video donosi potresnu reportažu o sustavnom propadanju nekadašnjih simbola Sljemena. Kroz svjedočanstvo Dragutina Žiljka, obilaze se sablasne ruševine poput Doma sindikata, potpuno opljačkanog objekta koji je nekad imao četiri zvjezdice. Spominje se i sanatorij Brestovac, nekadašnji “mali grad” za liječenje tuberkuloze, te Vila Rebar, bivša Pavelićeva rezidencija. Od uništene Hunjke do imovinsko-pravnih zavrzlama oko Kraljičinog zdenca, prikazana je nevjerojatna inertnost institucija. Dok se vlasnici, sindikati i Grad Zagreb spore oko nadležnosti, ovi dragulji arhitekture i povijesti prepušteni su vandalima, zubu vremena i paintball igračima. Vida TV