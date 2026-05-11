Umijeće skrolanja u mraku

U novoj epizodi Kontrapovijesti, Hrvoje Klasić i Nebojša Blanuša, profesor s FPZG-a, pretresli su temu koja nam je svima “u susjedstvu” – teorije zavjere. Emisija nudi opušten, ali dublji uvid u to kako sumnja prestaje biti zdrav razum i postaje alat političke manipulacije.

Glavni zaključci:

Psihološki štit: Zavjere nisu samo za “čudake” ; one su ljudski mehanizam za vraćanje kontrole u kaotičnim vremenima

; one su ljudski mehanizam za vraćanje kontrole u kaotičnim vremenima Lokalni začin: Na našim prostorima, povijest se stalno “glokalizira” – od mitova o izdajama u bitkama do modernih narativa o prodaji teritorija

Digitalna vojska: Društvene mreže su izbrisale granice, stvarajući jedinstven eko-sustav gdje se mržnja i poluinformacije šire brže nego ikad

Zaključno, gotovo svi vjerujemo u bar jednu takvu teoriju, a granica između opravdane sumnje i paranoje tanja je nego što mislimo