TV ekran kao ogledalo paranoičnog društva - Monitor.hr
Danas (17:00)

Umijeće skrolanja u mraku

TV ekran kao ogledalo paranoičnog društva

Današnje kriminalističke serije, poput Secret Service i The Night Agent, više ne traže ubojice u mračnim uličicama, već u hodnicima vlasti. Umjesto serijskih ubojica, glavni negativci postali su korumpirani političari i krtice unutar sustava, što odražava povijesno nisko povjerenje građana u institucije. Dok digitalne prijetnje i deepfake zamjenjuju klasične trilere, teorije zavjere na ekranu pružaju gledateljima utjehu prividnog reda u svijetu kaosa. Ipak, hiperprodukcija ovakvog sadržaja riskira dodatno nagrizanje društvenog povjerenja, sugerirajući da na televizijskom stolu za obdukciju više ne leži samo žrtva, već čitavo društvo. Jutarnji prenosi The Economist


Slične vijesti

09.04. (12:00)

Gledali su još i prema Mjesecu i nisu ništa vidjeli

Teoretičari zavjera sumnjaju da se misija Artemis II događa, psiholog: Teško ih je razuvjeriti

Psiholog Nikola Erceg s Filozofskog fakulteta u Zagrebu ističe da je teško očekivati da će ljudi koji ne vjeruju u let na Mjesec lako prihvatiti dokaze i logiku jer glavni razlog zašto vjeruju u teorije zavjera nije nedostatak informacija, nego to što im takve teorije ispunjavaju važne psihološke potrebe. “Teorije zavjera pomažu ljudima da razumiju svijet, da osjete barem neku kontrolu nad stvarima koje ih plaše i očuvaju pozitivnu sliku o sebi i skupini kojoj pripadaju”. Erceg kaže da je jedan sustavni pregled iz 2023. pokazao da pokušaji ispravljanja zavjereničkih uvjerenja daju slabe i nedosljedne rezultate jer ne pogađaju razloge zašto ljudi u njih vjeruju. U jednoj studiji AI je razgovarao s njima i donekle uspio smanjiti zavjerenička uvjerenja za oko 20%, ali zbog personaliziranog pristupa, što putem komentara na društvenim mrežama nije izvedivo. Iako i na svako validno pitanje dobiju stručan odgovor, skepsa ostaje. Index

29.12.2025. (22:00)

Ok je biti skeptičan, ali ne i fanatičan

Istina je negdje između: Kratki vodič kroz labirinte zavjera

U novoj epizodi Kontrapovijesti, Hrvoje Klasić i Nebojša Blanuša, profesor s FPZG-a, pretresli su temu koja nam je svima “u susjedstvu” – teorije zavjere. Emisija nudi opušten, ali dublji uvid u to kako sumnja prestaje biti zdrav razum i postaje alat političke manipulacije.

Glavni zaključci:

  • Psihološki štit: Zavjere nisu samo za “čudake”; one su ljudski mehanizam za vraćanje kontrole u kaotičnim vremenima
  • Lokalni začin: Na našim prostorima, povijest se stalno “glokalizira” – od mitova o izdajama u bitkama do modernih narativa o prodaji teritorija
  • Digitalna vojska: Društvene mreže su izbrisale granice, stvarajući jedinstven eko-sustav gdje se mržnja i poluinformacije šire brže nego ikad

Zaključno, gotovo svi vjerujemo u bar jednu takvu teoriju, a granica između opravdane sumnje i paranoje tanja je nego što mislimo

27.04.2025. (22:00)

Od tajnih elita do chemtrailsa: tko sve vuče konce, osim meteorologa?

Tajna elita, farmaceuti i chemtrailsi: hrvatski katalog zavjera

Novo ADMO izvješće otkriva da u Hrvatskoj najviše građana vjeruje u teoriju o “tajnoj skupini moćnika” (preko 40%), zatim u manipulacije farmaceutskih tvrtki, nadzor putem Interneta, opasnosti cjepiva, “Veliki reset”, migracijske prijetnje, židovsku kontrolu, zataškavanje 11. rujna te teorije o globalnom zatopljenju kao prijevari. Najmanje popularna teorija ostaje ona o chemtrailsima (13%). Istraživanje pokazuje rast povjerenja u 8 od 13 teorija, a u pozadini svih stoji “super-teorija” o globalnoj zavjeri. Bug

21.10.2024. (22:00)

Opet oni laminati, ili kako se već zovu

Sljedbenici teorije vjeruju da postoji tajna, moćna elita koja pokušava oformiti totalitarnu vladu koja će kontrolirati svjetsku populaciju, samo nitko ne zna gdje je

Sljedbenici te teorije zavjere vjeruju da postoji tajna, moćna elita koja pokušava oformiti totalitarnu svjetsku vladu. Smatraju da u rukama drže golemu, zapravo neobjašnjivu političku i ekonomsku moć kojom provode distopijsku međunarodnu upravljačku strukturu koja će im omogućiti potpunu kontrolu nad globalnim stanovništvom. Svoj utjecaj navodno šire putem medija i tajnih civilnih udruga. Oni koji su protiv režima Novog svjetskog poretka bit će uhićeni i porobljeni. Korijeni ovog vjerovanja koje je kroz desetljeća mijenjalo snagu utjecaja na društvo i koje se na koncu stopilo s ekstremističkim idejama, sežu u povijest, od pojave masona i iluminata preko rađanja antisemitskih ideja do konzervativnih organizacija povezanih s političkom desnicom. Još su pokreti s kraja 19. i početka 20. stoljeća počeli širiti antisemitske narative prema kojima su Židovi organizatori globalnih događaja i kriza te “odgovorni za stvaranje nadnacionalne, globalne vladajuće strukture sa zlim ciljevima”. Analiza FBI-ja pokazala je da političke teorije zavjere mogu motivirati domaće radikale na kaznena djela i/ili nasilje. U posljednjem desetljeću Novi svjetski poredak i druge teorije zavjere navodile su se kao opravdanje za nasilje… Faktograf

12.08.2024. (20:00)

Skeptici koji samo postavljaju pitanja

Prof Blanuša: Teorije zavjere često artikuliraju kolektivne traume

Nebojša Blanuša redovni je profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i jedan od autora istraživanja “Tko vjeruje u teorije zavjere i za koga oni glasaju na izborima?” koju je proveo multidisciplinarni centar za borbu protiv dezinformacija. Kaže da su teorije zavjere krenule s usponom znanosti nakon Prvog svjetskog rata, iako ih se i prije spominjalo, ali u nekom drugom kontekstu. Kod nas su najraširenije one vezane uz rat 90-ih,  pretvorba i privatizacija koja se percipira kao “rezultat sprege mafije i državnih struktura”. Valja nadodati kako neke teorije zavjere nisu bez temelja, pa tako ni ta. Druga je vezana uz plan stvaranja Velike Srbije i državnih neprijatelja, unutarnjih i vanjskih.  Teorije zavjera simptomi su problema koji neko društvo zaokupljaju i ukazuju na političke rascjepe koji muče političke zajednice. One su često artikulacija kolektivnih trauma iz prošlosti, ali i izraz anticipacije mogućih trauma u budućnosti. U tom smislu je vrlo opasna teorija o velikoj zamjeni stanovništva koja se ugnijezdila i jača antiimigrantski sentiment, rasističke ideologije i antisemitizam. Novosti

19.07.2024. (18:00)

Puno autentičnih snimki i fake newsa

X nakon pucnjave na Trumpa: “Mi smo javni trg”… Prije odskočna daska za teorije zavjera

Komentatorica Netokracije tvrdi koliko je X (bivši Twitter) dobra platforma za dobivanje informacija na jednom mjestu, pogotovo kad se uživo dogodi neka velika stvar, poput atentata na Trumpa. Dovoljno da otvoriš stranicu i već ti izbaci snimku atentata, reakcije okupljenih, prve informacije o napadaču… brzo dobiješ jasnu sliku što se događa. Tu je i prostor za reakcije državnika i poznatih, a rado ih prate i mediji te prenose na svoje stranice. Međutim, tu slijedi i ona negativna stvar, a to su – reakcije na reakcije, neslužbene i neprovjerene informacije, sve do teorija zavjera. Slično imaju i Facebook i druge mreže, no nitko nema toliko slabu politiku glede kontrole širenja dezinformacija. Twitterova teorija da je on jednostavno javni trg na kojemu puštaju svakoga da izrekne svoje mišljenje držala bi vodu kad ne bi postojao algoritam koji pojačava ili smanjuje doseg određenom tipu sadržaja određenoj publici.

17.07.2024. (14:00)

Za nevjernike

Faktograf donosi serijal ‘Preko ruba znanosti’ – činjenicama pobijaju teorije zavjere

Većina teorija zavjera ima sličnu “formulu”: urota dviju ili više osoba, tajna akciju i motiv, a ključni “sastojak” za njihovo uspješno širenje je, navode stručnjaci, to što potvrđuju ono u što ljudi ionako – žele vjerovati. Dosad su se pozabavili chemtrailsima, za koje mnogi ne vjeruju da se radi o kondenzacijskim tragovima aviona te da se sastoje uglavnom od čestica leda, zatim činjenicom da je Zemlja ipak okrugla, a ne ravna ploča, a provjerili su koliko zloglasni HAARP kontrolira klimatske promjene.

06.05.2024. (23:00)

Možda je vlada, možda su Srbi, možda masoni - neko me sabotira i protiv mene lobira

U teorije zavjere najviše vjeruju osobe desne ideološke orijentacije, mlađi i neobrazovani te među hrvatskim biračima glasači Mosta i Domovinskog pokreta

U Hrvatskoj je i dalje ”najpopularnija” teorija zavjere da, bez obzira tko je na čelu vlada, medija, korporacija, ”postoji tajna grupa moćnika koja kontrolira događaje u svijetu, kao što su ratovi i ekonomske krize”. U tu teoriju vjeruje više od 40 posto ispitanika, a slijede teorije zavjere da ”velike farmaceutske tvrtke namjerno šire razne bolesti kako bi povećale prodaju lijekova” te da se ”svakoga tko ima računalo spojeno na internet tajno prati i neovlašteno nadzire”. Slijede teorije zavjere o štetnosti cjepiva, masonima i iluminatima koji upravljaju državama, kontaktima s izvanzemaljcima ”što se skriva od javnosti’ ‘i tajnoj organizaciji koja nameće ”novi svjetski poredak” da bi na posljednja na popisu najpopularnijih teorija zavjere bila ona o chemtrailsima. Poslovni

04.01.2024. (19:00)

Some men just want to watch the world burn

Istraživanje: Motiv za širenjem teorija zavjera nekim ljudima je želja za promjenom političkog sustava

Istraživači čak imaju i poseban izraz za ovakvu motivaciju – “potreba za kaosom”. Spomenuta potreba za kaosom proizlazi iz želje da se poremeti postojeći sustav, a sve je više prisutna ponajviše zbog slobode izražavanje na Internetu i društvenim mrežama. Upravo ta sve veća dostupnost (ne)provjerenih informacija u bespućima Interneta potaknula je brojne psihologe svjetskog ugleda da se bave istraživanjem ovog područja. Često ta uvjerenja proizlaze iz postojećih nezadovoljstva i briga s kojima se ljudi bore u svakodnevnom životu, što je češći slučaj nego uvjerenje da se radi o pristašama onih skupina ljudi s kojima se najviše identificiraju. Green

09.08.2023. (10:00)

Za sve su krivi oni, kako se ono zovu... laminati!

Lakše je vjerovati u teorije zavjere nego se suočiti s istinom

Klimatske promjene trenutno pred našim očima mijenjaju sliku planeta. Potvrđuju to brojna znanstvena istraživanja. Tomu unatoč, društvene mreže ovih su dana preplavljene komentarima da je klimatska kriza “spin”, “izmišljena priča moćne elite koja upravlja svijetom” ili da su ekstremne oluje “rezultat HAARP-a”. Sumnja u postojanje klimatskih izazova i promjena rezultat je manjka edukacije, smatraju neki meteorolozi i znanstvenici za Green: Da bismo zaustavili globalno zagrijavanje, trebamo ipak promijeniti neke stare navike, mnogima je lakše praviti se da je sve u redu, da mi meteorolozi i znanstvenici izmišljamo toplu vodu. Ljudi moraju imati pravo na svoje mišljenje, ali podatci su ovdje jasni. Ne možete ispod svojeg drveta i ispod svoje lipe tumačiti klimatske promjene…