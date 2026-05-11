Umijeće skrolanja u mraku
TV ekran kao ogledalo paranoičnog društva
Današnje kriminalističke serije, poput Secret Service i The Night Agent, više ne traže ubojice u mračnim uličicama, već u hodnicima vlasti. Umjesto serijskih ubojica, glavni negativci postali su korumpirani političari i krtice unutar sustava, što odražava povijesno nisko povjerenje građana u institucije. Dok digitalne prijetnje i deepfake zamjenjuju klasične trilere, teorije zavjere na ekranu pružaju gledateljima utjehu prividnog reda u svijetu kaosa. Ipak, hiperprodukcija ovakvog sadržaja riskira dodatno nagrizanje društvenog povjerenja, sugerirajući da na televizijskom stolu za obdukciju više ne leži samo žrtva, već čitavo društvo. Jutarnji prenosi The Economist