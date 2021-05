Kod za putovanje

Takozvani Digitalni zeleni certifikat će predstavljati dokaz da je osoba cijepljena, da je već preboljela bolest ili da ima negativan test na Covid-19. Potvrde će biti besplatne, u digitalnom ili papirnatom obliku. Trebale bi se početi koristiti od 1. lipnja. Poslovni…

We are proposing to create a Digital Green Certificate to facilitate safe free movement inside the EU during the pandemic.

The certificate will:

✅ Be accessible and secure for all EU citizens

✅ Be non-discriminatory

✅ Contain only essential information#StrongerTogether

