Zagorje dobiva park, a možda i manje buke od bagera

„Hrvatska se može pohvaliti još jednom prirodnom ljepotom koja se odsadnalazi pod zaštitom UNESCO-a. Park prirode Papuk proglašen je našim prvim UNESCO geoparkom. Ovo priznanje omogućit će kvalitetniju promociju Papuka na međunarodnoj razini i još veću razinu zaštite parka. To je od velikog značaja za lokalnu zajednicu i održivi razvoj šireg područja parka. Dolazak većeg broja posjetitelja lokalnom stanovništvu omogućit će nove poslovne prilike kroz razvoj turističke i poljoprivredne ponude“ – izjavio je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović nakon što je Park prirode Papuk u utorak uvršten na listu UNESCO geoparkova.

UNESCO je na sjednici uspostavio novi Međunarodni program za geoznanost i geoparkove te brend UNESCO svjetski geoparkovi. Danas postoji 120 svjetskih geoparkova u 33 države svijeta. Ti parkovi od jučer su pod zaštitom UNESCO-a.

„Papuk je prvi i zasad jedini geopark u Hrvatskoj koji je svoj status dobio zbog iznimne geološke baštine gora Papuka i Krndije te je uvršten na kartu vrijednih UNESCO lokaliteta. Vjerujem kako će novo brendiranje potaknuti daljnji razvoj Geoparka Papuk i pridonijeti bržem i kvalitetnijem ostvarenju tri temeljna cilja, a to su: bolja zaštita geološke baštine, razvoj geoedukacije, te razvoj geoturizma i lokalne zajednice“ – izjavila je ravnateljica Parka prirode Papuk Kristina Kožić.

Utemeljitelji svjetske mreže geoparkova su četiri geoparka iz Francuske – Reserve Géologique de Haute Provence, Njemačke – Vulkaneifel Geopark, Grčke – Petrified Forest of Lesvos i Španjolske – Maestrazgo Cultural Park. Cilj je bio potaknuti veću zaštitu lokacija od iznimne geološke važnosti. Prva konferencija svjetske mreže geoparkova na kojoj se govorilo o važnosti očuvanja tih lokacija održana je 2004. u Pekingu. Danas tu mrežu čini 120 geoparkova čiju je važnost prepoznao UNESCO te ih je uzeo pod svoju zaštitu. UNESCO na taj način želi istaknuti važnost upravljanja vrijednim geološkim lokalitetima i krajolicima u skladu s održivim razvojem.

S novim brendom ‘UNESCO svjetski geoparkovi’ nastoji se podići svijest o georaznolikosti i promovirati najbolje prakse zaštite prirode, obrazovanja i turizma.

Od naših susjednih država geoparkovima se mogu pohvaliti Slovenija – Geopark Karavanke, Mađarska – Bakony Balaton i Italija koja ima osam geoparkova.

Svjetski geoparkovi pričaju priču o našoj planeti staru 4,6 milijardi godina. Priča je to o geološkim procesima koji su oblikovali Zemlju, ali i o evoluciji samog čovječanstva.

Prikazuju dokaze prošlih klimatskih promjena i tako nas podsjećaju na aktualne klimatske izazove. Zajedno s lokacijama svjetske baštine i rezervatima biosfere geoparkovi daju doprinos ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Na UNESCO-ovom popisu svjetske baštine iz Hrvatske nalazi se i Nacionalni park Plitvička jezera.

U PP Papuk provode se i drugi projekti. U posjetiteljsku infrastrukturu u posljednje četiri godine investirano je 5,6 milijuna kuna. Uređen je prezentacijski centar Eko-točka Jankovac te staza prilagođena osobama s posebnim potrebama. Park je u sklopu projekta „Zelena linija“ nabavio dva hibridna i jedno električno vozilo i postavljene su tri punionice za električna vozila. U tijeku je i energetska obnova upravne zgrade vrijedna 1,2 milijuna kuna.

U pripremi su tri nova projekta procijenjena na oko 48 milijuna kuna. Riječ je o projektu izgradnje Geo info centra Voćin vrijednoga 42 milijuna kuna koji će se financirati sredstvima EU fondova. Dovršena je i dokumentacija za projekt Eko kamp Duboka vrijedan 2,5 milijuna kuna. Eko kamp Duboka bit će smješten u turističkoj zoni naselja Velika i bit će namijenjen za održavanje škola u prirodi i za boravak rekreativaca te drugih posjetitelja. A u upravnoj zgradi parka u mjestu Velika uredit će se prezentacijska dvorana za posjetitelje što je procijenjeno na 3 milijuna kuna.