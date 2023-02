Gradovi oko Zagreba jako privlačni kupcima, ali je ponuda slaba

Cijene kvadrata novogradnje u okolici Zagreba, u njegovim satelitima i velikim naseljima na rubu, iznose u Zaprešiću i Sesvetama od 2000 do 2400 eura, u Velikoj Gorici do 2700 eura, dok u Samoboru neki projekti dosežu i 3200 eura. U Karlovcu, pak, kvalitetna novogradnja stoji 1900 do 2000 eura za kvadrat, a kuće u nizu nešto su jeftinije. Potražnja za novim stanovima u gradovima satelitima raste. Trend kupnje nekretnina u manjim gradovima koji gravitiraju Zagrebu uzeo je maha nakon lockdowna i boravka unutar svoja četiri zida te nakon što su mnogi shvatili da ne moraju svaki dan prolaziti torturu koja se zove zagrebačka prometna gužva jer svoj posao mogu raditi od kuće. Jutarnji