Eh, di smo mi do Švicarske

To je molekula buckminsterfullerena, molekula C 60 – šezdeset ugljikovih atoma povezanih u mrežu nalik na nogometnu loptu. Od njezina predstavljanja našlo se mnogo primjena za novu alotropsku modifikaciju ugljika, a sintetizirane su i mnoge slične molekule. Ako tome pridružimo nanocjevčice, vidimo da se s otkrićem molekule C 60 rodila nova grana kemije. Istraživači su izračunali (ne i izmjerili!) kako bi mogla poslužiti kao materijal za izradu fotonaponskih ploča. Time se otvaraju nove perspektive pretvaranja Sunčeve energije u električnu. Fotonaponska ćelija temeljena na kompleksima molekulskih pokala bila bi debela samo nekoliko nanometara, pa bi se mogla s lakoćom ugrađivati u plastične folije i slične tanke i savitljive materijale. Nenad Raos za Bug.