Novi Vjesnici

U Zagrebu grade četiri nebodera, svaki s 23 kata, ukupno 616 stanova i više od 123 tisuće četvornih metara
Stari stambeni projekt Allegheny Park Residence na Zavrtnici, koji godinama nije izlazio iz faze pripreme, ponovno je aktiviran. Iz tvrtke sada potvrđuju da su počeli pripremati teren i ažurirati dokumentaciju kako bi projekt napokon krenuo. Iz tvrtke kažu kako se nadaju da bi prva lopata mogla biti zakopana tijekom 2026. godine, iako o konačnim rokovima još ne mogu govoriti, piše Jutarnji list. Na službenim stranicama navodi se da je riječ o konceptu luksuznih stanova, smještenih uz poslovnu zonu i s izravnim prometnim povezivanjem na Radničku i Branimirovu ulicu. tportal