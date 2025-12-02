Novi Vjesnici

Stari stambeni projekt Allegheny Park Residence na Zavrtnici, koji godinama nije izlazio iz faze pripreme, ponovno je aktiviran. Iz tvrtke sada potvrđuju da su počeli pripremati teren i ažurirati dokumentaciju kako bi projekt napokon krenuo. Iz tvrtke kažu kako se nadaju da bi prva lopata mogla biti zakopana tijekom 2026. godine, iako o konačnim rokovima još ne mogu govoriti, piše Jutarnji list. Na službenim stranicama navodi se da je riječ o konceptu luksuznih stanova, smještenih uz poslovnu zonu i s izravnim prometnim povezivanjem na Radničku i Branimirovu ulicu. tportal