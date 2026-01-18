I samog ga je odnijela

Priča o otkazu suradnje jednoj emisiji na jednoj televiziji uzdignuta je na razinu trenda koji Hrvatsku prati od njenih početaka: sumnjivog i nezakonitog vlasništva nad medijima. Od afere u kojoj je Ivić Pašalić bio optužen za pokušaj ovladavanja medijskim ekosustavom u državi, do zamračenog vlasništva desničarskih tabloida poput Slobodnog tjednika, Imperijala ili Panorame… Motivi za ovakvu praksu bili su različiti. Prisutnost interesa krupnog kapitala bila je upadljiva u svim kombinacijama. Tako je i s aktualnom pričom. U cijeloj priči, Bujanec je najmanje važan. Vidimo ga kako zasluženo doživljava sudbinu kakvu je godinama sam namjenjivao drugima, služeći poduzetničkim i obavještajno-političkim gazdama kao protočni bojler za stvaranje i dokidanje karijera brojnih spadala s desnice. I nebrojenih kolateralnih žrtava. Hrvoje Šimičević za Novosti