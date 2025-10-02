"Šaptačica čimpanzama"

Vijest o smrti legendarne primatologinje i konzervatorice Dame Jane Goodall u 91. godini šokirala je znanstvenu zajednicu i sve one koje je nadahnula svojim radom, piše BBC (Index). Godinama promatrajući čimpanze, Jane Goodall je iz temelja promijenila razumijevanje tih čovjekovih najbližih srodnika. Ključ njezinih revolucionarnih otkrića ležao je u njezinoj neizmjernoj znatiželji i sposobnosti tihog promatranja. Iako je njezin rad otkrio da čimpanze stvaraju čvrste obiteljske veze, pa čak i ratuju za teritorij, suočavala se s cinizmom i seksizmom. U znanstvenom svijetu 1960-ih, kojim su dominirali muškarci, njezino neformalno obrazovanje i emocionalni pristup – davanje imena životinjama i nazivanje ih “prijateljima” – bili su dočekani s neodobravanjem. S vremenom je Jane Goodall svoj fokus preusmjerila s proučavanja čimpanzi na globalno zagovaranje zaštite prirode. Index