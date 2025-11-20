Počivao u miru

Veliki hrvatski filmski i kazališni redatelj Branko Ivanda nedavno je dobio nagradu Vladimir Nazor za životno djelo, a tim je povodom razgovarao s novinarom Telegrama, gdje je govorio o svojoj karijeri, ali i privatnom životu i pogledima na svijet koje je stekao putem. Postao sam nekako blaži, prije sam se znao posvađati s političkim protivnicima i neistomišljenicima, sad ih prihvaćam, mislim da svatko ima pravo misliti drugačije. Dotaknuo se i brojnih, javnosti manje poznatih detalja u vezi značajnijih trenutaka u karijeri, kao i o odnosu s glumcima s kojima je radio, ali i nekih ne toliko ugodnih iskustava. Sve sam više sklon izolaciji, zatvaranju u udobnost doma, sve me manje briga za druge i ostatak svijeta. U prozi koju pišem bavim se baš tom malograđanštinom te zaključujem da svaki čovjek ima pravo na takav život.