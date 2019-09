Dioklecijanova poplava

Ledenjaci Himalaje i Antarktika ubrzano se tope pa gradove poput New Yorka ili Šangaja vrlo vjerojatno čekaju redovite poplave, stoji u novom izvješću Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. Ledena ploča na Grenlandu, koja može, ako se otopi, povisiti razinu mora za 6 metara, topi se najbrže – između 2006. i 2015. gubila je u prosjeku više od 275 gigatona leda godišnje. Gubitak ledenog pokrova Antarktike utrostručio se između 2007. i 2016. godine u odnosu na prethodnih deset godina, a ako ovako nastavi povećat će razinu mora za 1 metar do 2100. godine. Na izvješću je radilo više od 100 znanstvenika iz 36 zemalja, a u njemu su po prvi puta analizirani podaci s najudaljenijih krajeva svijeta.