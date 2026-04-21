Krv, znoj i fiskalni povrat
Unatoč sukobu Irana i SAD-a, MMF predviđa tek blago usporavanje globalnog rasta
I to na 3,1% u 2026. godini. Iako su cijene nafte skočile, svijet je već “baždaren” na skupe energente, pa se šok ne smatra dramatičnim. Zanimljivo, rast ostaje otporan zahvaljujući fiskalnoj ekspanziji – masovnom naoružavanju. Čak 40% zemalja sada troši više od 2% BDP-a na obranu, što djeluje kao specifičan ekonomski poticaj. Dok Europa ulazi u dugi ciklus ulaganja u sigurnost do 2035., glavno pitanje ostaje hoće li taj novac potaknuti domaću produktivnost ili samo podebljati račune američkih dobavljača oružja. Velimir Šonje za Ekonomski lab