Kad carine ne caruju
MMF podigao prognozu svjetskog rasta na 3,2 posto
Svjetsko gospodarstvo ove će godine porasti 3,2 posto, objavio je MMF, uz manji od očekivanog utjecaj američkih carina. Eurozona će rasti 1,2 posto, a Hrvatska 3,1 posto. SAD bilježi rast od 2 posto, potaknut ulaganjima u umjetnu inteligenciju, dok Kina usporava na 5,2 posto. Indija ostaje najbrža s 6,6 posto. MMF upozorava da trgovinske napetosti i poremećaji u lancima opskrbe i dalje prijete globalnom rastu, a FED-ov Jerome Powell poručuje da će monetarna politika ostati prilagodljiva promjenjivim gospodarskim okolnostima. HRT