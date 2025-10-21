Kad carine ne caruju

“Ova godina bit će teža od prošle, a trećina će svijeta pasti u recesiju”, rekla je liderica Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristalina Georgieva. Gospodarstva Sjedinjenih Država, Europske unije i Kine zabilježit će pad ekonomske aktivnosti što će pridonijeti usporavanju globalnog rasta. “Prvi put u 40 godina kineski rast 2022. mogao bi biti na razini globalnog rasta ili čak ispod njega. Prije koronavirusa Kina je pridonosila s 34, 35 ili 40 % globalnom rastu, što se više ne događa”, rekla je Georgieva koja upozorava da je ovaj period posebno stresan za azijske ekonomije. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić predviđa da će hrvatsko gospodarstvo ove godine rasti, i to 1,4 %, dok je prošle godine ekonomija uzletjela za 6,3 %, prema predviđanju HNB-a. Na europsku i američku ekonomiju presudno je utjecala politika europske (ECB) i američke središnje banke (FED) koje su podigle kamatne stope kako bi se borile protiv inflacije. Večernji