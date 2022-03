Bez biljega i čekanja na šalterima

Kod uvođenja novih, „pametnih“ osobnih iskaznica s elektroničkim potpisom, najavljeno je da će građani moći registrirati vozilo bez čekanja na šalteru. Međutim, kad je to pokušao izvesti RTL-ov reporter, naišao je na odbijenicu u policijskoj stanici gdje je trebao potvrditi kupoprodaju motocikla. Naime, takav ugovor sastavljen uz pomoć nove osobne iskaznice nije pravovaljan bez ovjere kod javnog bilježnika (no to bi se ipak uskoro trebalo promijeniti, kažu iz javne uprave). RTL vijesti