Britanac Mo Farah (32) nastavio je dominaciju u utrkama na dugim prugama, na trećem velikom natjecanju zaredom nakon zlata na 10.000 metara osvojio je naslov i na dvostruko kraćoj dionici. To mu je uspjelo i na OI u Londonu 2012. te na SP -u u Moskvi 2013. Jamajka je potvrdila svoju dominaciju u sprintu pobjedama u štafetnim utrkama na 4×100 metara i u ženskoj i u muškoj konkurenciji. Ženska štafeta u sastavu obranila je naslov iz Moskve s novim rekordom svjetskih prvenstava od 41.07 sekundi. Atletičari Jamajke su predvođeni Usainom Boltom i sa 37.36 sekundi osvojili četvrto zlato za redom u ovoj disciplini. Jutarnji