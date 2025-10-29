Uragan Melissa prošao je preko Jamajke i iza sebe ostavio pustoš - Monitor.hr
Danas (07:36)

Uragan Melissa prošao je preko Jamajke i iza sebe ostavio pustoš

S vjetrovima koji si se približavali brzini od 300 kilometara na sat, uragan kategorije 5, najviši na Saffir-Simpsonovoj ljestvici, stigao je do kopna zapadne Jamajke jučer oko podneva. Vlasti pokušavaju utvrditi stvarne razmjere štete, ali velik dio zemlje i dalje je bez struje pa su informacije još uvijek nesigurne. Nacionalni centar za uragane objavio je da će Melissa uskoro pogoditi Kubu kao “iznimno opasan uragan najviše kategorije”. Posljednji veliki uragan koji je pogodio Jamajku bio je Gilbert u rujnu 1988, manje snažan od Melissine, ubio je 40 ljudi i prouzročio ogromnu štetu.  Index


