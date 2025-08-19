Domaće mlade snage

26. Dani hrvatskog filma održat će se od 16. do 20. lipnja u kinu Tuškanac, na Ljetnoj pozornici kina Tuškanac, u Centru za kulturu Trešnjevka i u Parku Stara Trešnjevka. Kao i dosad, filmska ponuda Dana hrvatskog filma sastojat će se od glavnog natjecateljskog programa te niza popratnih programa koji obuhvaćaju retrospektive filmova iz hrvatske baštine i susjednih zemalja, izložbe, okrugle stolove, tribine, promocije knjiga te kulturno-zabavni program. Osim novog termina i novih lokacija, 26. izdanje DHF-a donosi i nove (privremene) organizatore te novi način selekcije filmova.
Nakon što je dvije godine zaredom organizator bila tvrtka Spiritus Movens, a dva uzastopna natječaja za organizatore provedena od lipnja do kolovoza 2016. godine nisu donijela rezultate, oformljena su organizacijska tijela u prijelaznom razdoblju do izbora novog organizatora na dulji rok. Ulogu pravnog nositelja i koordinatora organizacije Vijeće DHF-a povjerilo je Centru za kulturu Trešnjevka, dok su programsku organizaciju 26. DHF-a dana preuzele udruge/ustanove-članice Vijeća Dana hrvatskog filma.
Natječaj za prijavu filmova u glavni program 26. Dana hrvatskog filma otvoren je na službenoj stranici www.danihrvatskogfilma.net do 15. travnja.
Konačnu selekciju filmova za prikazivanje u natjecateljskom programu odredit će rang-lista filmova s najboljim prosječnim ocjenama u pet kategorija: Kratki i srednjometražni igrani film, Dokumentarni film, Animirani film, Eksperimentalni film i Namjenski film. Tako odabrani filmovi ulaze u konkurenciju za nagrade Oktavijan (za najbolji film u pojedinoj kategoriji) te za nagrade službenog festivalskog žirija.