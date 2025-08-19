Domaće mlade snage

Od 16. do 20. lipnja u kinu Tuškanac, na Ljetnoj pozornici Tuškanac, u Centru za kulturu Trešnjevka, Parku Stara Trešnjevka i na Akademiji dramske umjetnosti – Frankopanska 22 održat će se 26. Dani hrvatskog filma.

Iz programa animiranih filmova ističe se Ježeva kućica Eve Cvijanović i Noćne ptice Špele Čadež, te Crvenkapica Redux Danijela Žeželja i Stranac u mojoj glavi Petre Balekić.

U igranom natjecateljskom programu su Zviri Miroslava Sikavice, Mliječni zub Saše Bana, Kako je Iva otišla 16. rujna 2016. Tomislava Šobana, filmovi 13+, Opet i Žene žene žene Nikice Zdunić, te Tanja Jasne Nanut.

U konkurenciju dokumentarnog filma uvršteni su, između ostalih, Oni samo dolaze i odlaze Borisa Poljaka, Gazda i Fimi za početnike Daria Juričana. Kika Mirne Zgrabljić prati mladu striptizetu u radnom posjetu Novom Marofu, Sanja Bistričić u filmu Ispred zastava donosi priču zagrebačkog pankera koji unatoč snažoj mržnji prema Srbima ženi Srpkinju, dok Dario Bukovski u filmu Florian prati trojicu muškaraca koji su odbacivši materijalno odabrali život umjetnika, a Viktor Zahtila u After Partyju bilježi posljednje dane vlastite ljubavne veze.

Posebna zanimljivost ovogodišnjeg programa kraći je nenatjecateljski program Izvan okvira u kojem će biti predstavljeno nekoliko filmova osebujnijeg pulsa i poetike. Riječ je o filmovima što svoje namisli publici prenose uz dozu stilsko-sadržajne drskosti koja izlazi iz okvira trenutačno vladajućih trendova i standarda.