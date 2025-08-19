Domaće mlade snage

Ususret 34. Danima hrvatskog filma: u fokusu osobni i kolektivni identiteti, povijesne rekonstrukcije i kritički pogledi na društvene procese - Monitor.hr
Ususret 34. Danima hrvatskog filma: u fokusu osobni i kolektivni identiteti, povijesne rekonstrukcije i kritički pogledi na društvene procese

Dani hrvatskog filma objavili su rezultate selekcije za svoje 34. izdanje. Festival se održava od 16. do 19. listopada u Kinu Edison u Karlovcu, a u natjecateljskom programu naći će se ukupno 37 naslova odabranih među 157 prijavljenih. Publika će tako moći vidjeti 11 dokumentarnih, osam igranih, te po šest animiranih, eksperimentalnih i namjenskih filmova, raspoređenih u tematske programske cjeline. O najboljima će odlučivati Veliki žiri, koji dodjeljuje Grand Prix i niz stručnih nagrada. tportal


30.10.2024. (12:00)

I mi svoje konje za utrku imamo

Damir Radić: Hrvatska je postala kratkometražna filmska sila

Ne samo da je “Čovjek koji nije mogao šutjeti” osvojio Zlatnu palmu i nedavno je nominiran za Europsku filmsku nagradu, nego je na short listi Europske filmske akademije od 30 kratkih filmova u konkurenciji za nagradu njih čak četiri bilo iz Hrvatske – pored Slijepčevićeva kanskog pobjednika, još i eksperimentalni dokumentarci “Radije bih bila kamen” Ane Hušman i “Valerija” Sare Jurinčić te hrvatsko-portugalska igrana koprodukcija “Tako te volim” (javno još neprikazana u nas) portugalskog režisera Márija Maceda i hrvatskog scenarista Ivora Radmilovića Pavleka, snimljena u Hrvatskoj na hrvatskom. edina zemlja koja je imala više naslova na listi je velesila Francuska, svi ostali filmski moćnici ostali su iza Hrvatske. Veći dio aktualne hrvatske kratkometražne produkcije moglo se vidjeti krajem prošlog tjedna u karlovačkom Kinu Edison, na 33. Danima hrvatskog filma. Damir Radić za Novosti.

10.09.2021. (22:00)

Filmska jesen

Jurica Pavičić: Dani hrvatskog filma donose niz naslova s liste velikih svjetskih festivala

O nadolazećim Danima hrvatskog filma koji počinju u nedjelju poznati kolumnist uz pregled najznačajnijih filmova piše: DHF su mijenjali organizatore, lutali iz termine u termin, da bi se sad u pandemijskim okolnostima skrasili u privremenom rujanskom terminu. Iako su izgubili važnost kakvu imaju, ovogodišnji DHF ipak vrijede pažnje, jer donose zagrebačke premijere nekih filmova koji su se izdvojili na ovoljetnim stranim i domaćim festivalima, ili su pak na zagrebačkim festivalima igrali samo on-line. Odvojite vrijeme i posjetite vrijednu manifestaciju. Piše Jurica Pavičić za Jutarnji list

15.06.2019. (11:30)

Na rubu šume

Otvoreni 28. Dani hrvatskog filma – najbolje, najznačajnije i najvitalnije

“Mislim da ćete se i ove godine odlično provesti, što uz nestore naše filmske povijesti, što uz svježu mladu krv koja je pridošla u program festivala” – rekla je nova zagrebačka pročelnica Ureda za kulturu Milana Vuković Runjić sinoć na otvaranju 28. Dana hrvatskog filma. Za početak su dodijeljene nagrade Zlatni Oktavijan i Vladimir Vuković za životno djelo redatelju Bogdanu Žižiću i filmskom kritičaru Aldu Paquoli. DHF se održava do 18. u Kinu Tuškanac i na platou iznad toga kina, u Centru za kulturu Trešnjevka, Parku Stara Trešnjevka i Centru za kulturu Mesnička (ovdje raspored), a bit će prikazano preko stotinu najboljih hrvatskih filmova svih rodova. Nacional

17.06.2017. (19:03)

Godišnja inventura

U kinu Tuškanac počelo 26. izdanje Dana hrvatskog filma

Dodjelom Zlatnog Oktavijana, nagrade za životno djelo Hrvatskog društva filmskih kritičara, Pavlu Štalteru, hrvatskom animatoru, redatelju, scenografu, scenaristu animiranih filmova i ilustratoru u petak navečer u zagrebačkom kinu Tuškanac otvoreno je 26. izdanje Dana hrvatskog filma (DHF). Dani hrvatskog filma u svom natjecateljskom programu do 20. lipnja donose 68 filmova u kategorijama animiranog, igranog, dokumentarnog, eksperimentalnog i namjenskog filma. U večeri otvorenja prikazani su filmovi Ježeva kuća Eve Cvijanović, Posljednj izazov Božidara Trkulje, Oni samo dolaze i odlaze Borisa Poljaka, Zvir Miroslava Sikavice i “Zvat ću te” Rina Barbira. T-Portal,

25.05.2017. (14:31)

Dani hrvatskog filma od 16. do 20. lipnja

Od 16. do 20. lipnja u kinu Tuškanac, na Ljetnoj pozornici Tuškanac, u Centru za kulturu Trešnjevka, Parku Stara Trešnjevka i na Akademiji dramske umjetnosti – Frankopanska 22 održat će se 26. Dani hrvatskog filma.

Iz programa animiranih filmova ističe se Ježeva kućica Eve Cvijanović i Noćne ptice Špele Čadež, te Crvenkapica Redux Danijela Žeželja i Stranac u mojoj glavi Petre Balekić.

U igranom natjecateljskom programu su Zviri Miroslava Sikavice, Mliječni zub Saše Bana, Kako je Iva otišla 16. rujna 2016. Tomislava Šobana, filmovi 13+, Opet i Žene žene žene Nikice Zdunić, te Tanja Jasne Nanut.

U konkurenciju dokumentarnog filma uvršteni su, između ostalih, Oni samo dolaze i odlaze Borisa Poljaka, Gazda i Fimi za početnike Daria Juričana. Kika Mirne Zgrabljić prati mladu striptizetu u radnom posjetu Novom Marofu, Sanja Bistričić u filmu Ispred zastava donosi priču zagrebačkog pankera koji unatoč snažoj mržnji prema Srbima ženi Srpkinju, dok Dario Bukovski u filmu Florian prati trojicu muškaraca koji su odbacivši materijalno odabrali život umjetnika, a Viktor Zahtila u After Partyju bilježi posljednje dane vlastite ljubavne veze.

Posebna zanimljivost ovogodišnjeg programa kraći je nenatjecateljski program Izvan okvira u kojem će biti predstavljeno nekoliko filmova osebujnijeg pulsa i poetike. Riječ je o filmovima što svoje namisli publici prenose uz dozu stilsko-sadržajne drskosti koja izlazi iz okvira trenutačno vladajućih trendova i standarda.

28.03.2017. (14:16)

Dani hrvatskog filma od 16. do 20. lipnja

26. Dani hrvatskog filma održat će se od 16. do 20. lipnja u kinu Tuškanac, na Ljetnoj pozornici kina Tuškanac, u Centru za kulturu Trešnjevka i u Parku Stara Trešnjevka. Kao i dosad, filmska ponuda Dana hrvatskog filma sastojat će se od glavnog natjecateljskog programa te niza popratnih programa koji obuhvaćaju retrospektive filmova iz hrvatske baštine i susjednih zemalja, izložbe, okrugle stolove, tribine, promocije knjiga te kulturno-zabavni program. Osim novog termina i novih lokacija, 26. izdanje DHF-a donosi i nove (privremene) organizatore te novi način selekcije filmova.

Nakon što je dvije godine zaredom organizator bila tvrtka Spiritus Movens, a dva uzastopna natječaja za organizatore provedena od lipnja do kolovoza 2016. godine nisu donijela rezultate, oformljena su organizacijska tijela u prijelaznom razdoblju do izbora novog organizatora na dulji rok. Ulogu pravnog nositelja i koordinatora organizacije Vijeće DHF-a povjerilo je Centru za kulturu Trešnjevka, dok su programsku organizaciju 26. DHF-a dana preuzele udruge/ustanove-članice Vijeća Dana hrvatskog filma.

Natječaj za prijavu filmova u glavni program 26. Dana hrvatskog filma otvoren je na službenoj stranici www.danihrvatskogfilma.net do 15. travnja.

Konačnu selekciju filmova za prikazivanje u natjecateljskom programu odredit će rang-lista filmova s najboljim prosječnim ocjenama u pet kategorija: Kratki i srednjometražni igrani film, Dokumentarni film, Animirani film, Eksperimentalni film i Namjenski film. Tako odabrani filmovi ulaze u konkurenciju za nagrade Oktavijan (za najbolji film u pojedinoj kategoriji) te za nagrade službenog festivalskog žirija.