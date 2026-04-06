Danas (08:00)

Magla svuda, magla oko nas

Vapeanje pod povećalom: Jesu li e-cigarete doista “zdravija” opcija?

Nova studija u časopisu Carcinogenesis upozorava da su e-cigarete s nikotinom “vjerojatno kancerogene”, povezujući ih s rakom pluća i usne šupljine. Iako sadrže manje toksina od običnog duhana, “vejpanje” aktivira opasne procese poput oštećenja DNK i upala. Glavni problem ostaje manjak dugoročnih podataka, jer rak ima latenciju do 40 godina, a većina potrošača su bivši pušači. IARC je stoga klasifikaciju e-cigareta stavio na listu visokih prioriteta za razdoblje do 2029. godine. Zaključak struke je jasan: manji rizik ne znači i potpunu sigurnost. DW


05.11.2025. (20:00)

Kad ti život baci vape, ti napravi elektranu

Youtuber s 500 baterija odbačenih e-cigareta uspio napajati cijelu kuću

Youtuber Chris Doel uspio je napajati cijelu kuću koristeći baterije iz odbačenih jednokratnih e-cigareta. Projekt je pokrenuo kako bi ukazao na besmislenost bacanja ispravnih litij-ionskih ćelija — u Ujedinjenom Kraljevstvu ih se svakodnevno baci više od milijun. Nakon dva mjeseca testiranja i sortiranja oko 500 baterija, sastavio je sustav od 2.500 Wh s naponom od 50 V, po uzoru na Tesline module. Baterija je uspješno preuzela napajanje kuće, a video o projektu, montiran djelomično uz “vape struju”, postao je viralni hit s preko 2,4 milijuna pregleda. Bug

09.10.2025. (10:09)

E-cigarete u svijetu koristi najmanje 15 milijuna tinejdžera

24.09.2025. (15:00)

Kad mladi žele oblake borovnice, a EU im nudi – oblak birokracije

EU do 2026. zabranjuje jednokratne e-cigarete zbog otpada i privlačnosti mladima

Ponuda e-cigareta eksplodirala je, od stotina aroma do uređaja s ekranima i igricama. I dok duhanske kompanije guraju “novu generaciju pušenja”, EU planira do 2026. zabraniti jednokratne vapeove zbog otpada, požara i privlačnosti mladima. Belgija i Njemačka već su pokrenule zabrane, no pravila se razlikuju po regijama. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da dugoročni učinci e-cigareta nisu poznati, ali sumnjaju na kancerogene tvari. Iako bi trebale biti “manje štetne” od cigareta, vapeovi polako ulaze u isti okvir zabrana – dim ostaje dim, makar bio od borovnice. DW

29.03.2024. (11:00)

Baš i nije super dim

Zabrinjavajući zdravstveni problemi korisnika e-cigareta

Prethodne studije povezivale su upotrebu e-cigareta s potencijalnim rizikom od plućnih bolesti, astme, oštećenja krvnih žila i bolesti srca, osobito među onima s postojećim zdravstvenim problemima. Međutim, još uvijek nedostaju jasne informacije o cijelom spektru mogućih štetnih učinaka e-cigareta na zdravlje. U jednom istraživanju gdje je sudjelovalo gotovo pet tisuća ljudi ukupno je 78,9 posto ispitanika izvijestilo da je doživjelo neku vrstu zdravstvene tegobe unutar šest sati od korištenja uređaja za vaping, s glavoboljama, tjeskobom i kašljem kao najčešćim učincima. Otprilike 1 od 8 prijavilo je lupanje srca, dok je 1 od 5 prijavilo znatno veći broj otkucaja srca. N1

17.01.2024. (11:00)

One užasne slike na kutijama čine svoje

WHO: smanjuje se broj pušača, sada puši svaka peta osoba

U usporedbi s podacima iz 2000. godine kada je pušila svaka treća. Unatoč naporima duhanske industrije da utječe na globalne zdravstvene politike u svoju korist, iz WHO-a su istaknuli napredak u kontroli duhana. Prema globalnom izvješću, 1,25 milijardi ljudi starijih od 15 godina koristilo je duhan u 2022. godini, u odnosu na 1,36 milijardi u 2000. godini. Istraživanja pokazuju da će se korištenje duhana još smanjiti do 2030. na oko 1,2 milijarde ljudi. Unatoč općem trendu smanjenja, u nekim zemljama poput Egipta, Jordana i Indonezije, broj pušača i dalje raste. Pokraj duhana, WHO je pozvao vlade da poduzmu mjere kontrole za e-cigarete, budući da ih koristi najmanje 362 milijuna odraslih širom svijeta, ali broj je vjerojatno i veći. (miss7zdrava)

26.11.2023. (00:00)

Baš ti trebaju cigaretlini! Ionak se furt z tebe kadi kaj z gnojščine

E-cigarete su manje štetne od duhanskih, ali nisu skroz bezazlene

E-cigarete dolaze u mnogim oblicima i veličinama, ali sve rade na istom principu: jezgra napajana baterijom zagrijava i zatim brzo hladi tekućinu za vape, koja se također naziva e-tekućina ili vape juice, stvarajući aerosol bez dima koji korisnik udiše, ili “vejpa”. Vape juice može sadržavati nikotin koji je ili sintetski ili dobiven iz duhana, ali ne sadrži ekstrakte iz lišća duhana ili druge kemikalije koje se nalaze u toj biljci. Ljudi koji se potpuno prebace s pušenja duhana na e-cigarete manje su izloženi otrovnim tvarima nego pojedinci koji puše „prave“, duhanske cigarete. Međutim, nije sve tako idealno: tekućine za vejp-cigarete sadržavaju brojne druge tvari od kojih neke – kada se zagrijavaju – mogu stvarati štetne, pa i kancerogene spojeve. Bug

13.08.2022. (17:00)

Nisu bezazlene

Rizik za zdravlje: Sve više maloljetnika koristi elektronske cigarete

Pozivajući se na voditelja istraživanja Irfana Rahmana, naučnika iz medicinskog centra univerziteta Rochester u državi New York, Forto kaže da su naučnici ispitali šta se događa s monocitima, vrsti bijelih krvnih stanica, nakon što su izložene aromatizirajućim hemikalijama koje se koriste u popularnim tekućinama za e-cigarete. Došli su do poražavajući podataka: nijedna od ispitanih tekućina nije sadržavala nikotin, no čini se da su aromatizirajuće hemikalije izazivale porast biomarkera koji pokazuju upalu i oštećenje tkiva, a mnoge od njih izazivale su odumiranje stanica. Tokom vremena ta vrsta staničnog oštećenja može voditi u široki raspon plućnih problema uključujući fibrozu, hronični opstruktivni plućni poremećaj i astmu. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) predložila je  zabranu upotrebe elektronskih cigareta u zatvorenim prostorijama kao i zabranu njihova reklamiranja i prodaje maloljetnicima. Aljazeera

09.01.2020. (11:00)

Pušači e-cigareta imaju dvostruko veći rizik za moždani udar od pušača običnih cigareta, i trostruko veći rizik od nepušača