Magla svuda, magla oko nas

Vapeanje pod povećalom: Jesu li e-cigarete doista “zdravija” opcija?
Nova studija u časopisu Carcinogenesis upozorava da su e-cigarete s nikotinom “vjerojatno kancerogene”, povezujući ih s rakom pluća i usne šupljine. Iako sadrže manje toksina od običnog duhana, “vejpanje” aktivira opasne procese poput oštećenja DNK i upala. Glavni problem ostaje manjak dugoročnih podataka, jer rak ima latenciju do 40 godina, a većina potrošača su bivši pušači. IARC je stoga klasifikaciju e-cigareta stavio na listu visokih prioriteta za razdoblje do 2029. godine. Zaključak struke je jasan: manji rizik ne znači i potpunu sigurnost. DW