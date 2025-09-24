Kad mladi žele oblake borovnice, a EU im nudi – oblak birokracije

E-cigarete dolaze u mnogim oblicima i veličinama, ali sve rade na istom principu: jezgra napajana baterijom zagrijava i zatim brzo hladi tekućinu za vape, koja se također naziva e-tekućina ili vape juice, stvarajući aerosol bez dima koji korisnik udiše, ili “vejpa”. Vape juice može sadržavati nikotin koji je ili sintetski ili dobiven iz duhana, ali ne sadrži ekstrakte iz lišća duhana ili druge kemikalije koje se nalaze u toj biljci. Ljudi koji se potpuno prebace s pušenja duhana na e-cigarete manje su izloženi otrovnim tvarima nego pojedinci koji puše „prave“, duhanske cigarete. Međutim, nije sve tako idealno: tekućine za vejp-cigarete sadržavaju brojne druge tvari od kojih neke – kada se zagrijavaju – mogu stvarati štetne, pa i kancerogene spojeve. Bug