Kad mladi žele oblake borovnice, a EU im nudi – oblak birokracije
EU do 2026. zabranjuje jednokratne e-cigarete zbog otpada i privlačnosti mladima
Ponuda e-cigareta eksplodirala je, od stotina aroma do uređaja s ekranima i igricama. I dok duhanske kompanije guraju “novu generaciju pušenja”, EU planira do 2026. zabraniti jednokratne vapeove zbog otpada, požara i privlačnosti mladima. Belgija i Njemačka već su pokrenule zabrane, no pravila se razlikuju po regijama. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da dugoročni učinci e-cigareta nisu poznati, ali sumnjaju na kancerogene tvari. Iako bi trebale biti “manje štetne” od cigareta, vapeovi polako ulaze u isti okvir zabrana – dim ostaje dim, makar bio od borovnice. DW