EU do 2026. zabranjuje jednokratne e-cigarete zbog otpada i privlačnosti mladima
Danas (13:00)

Kad mladi žele oblake borovnice, a EU im nudi – oblak birokracije

EU do 2026. zabranjuje jednokratne e-cigarete zbog otpada i privlačnosti mladima

Ponuda e-cigareta eksplodirala je, od stotina aroma do uređaja s ekranima i igricama. I dok duhanske kompanije guraju “novu generaciju pušenja”, EU planira do 2026. zabraniti jednokratne vapeove zbog otpada, požara i privlačnosti mladima. Belgija i Njemačka već su pokrenule zabrane, no pravila se razlikuju po regijama. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da dugoročni učinci e-cigareta nisu poznati, ali sumnjaju na kancerogene tvari. Iako bi trebale biti “manje štetne” od cigareta, vapeovi polako ulaze u isti okvir zabrana – dim ostaje dim, makar bio od borovnice. DW


Slične vijesti

06.03. (14:00)

Popušiš više od cigarete

Godišnje od posljedica pušenja umre 14.000 ljudi

Na prvi dan korizme (jučer, Pepelnica) obilježava se Hrvatski dan nepušenja, odnosno Dan bez duhanskog dima. A unatoč sve skupljim cigaretama i zabranama pušenja, u našoj zemlji i dalje puši gotovo 40% odraslih, a i više od toga u dobi između 25. i 34. godine. Procjenjuje se da od posljedica pušenja godišnje umre oko 14 tisuća ljudi, što je grad veličine, primjerice, Makarske. Pušenje je povezano s brojnim bolestima, uključujući kardiovaskularne i plućne bolesti te različite vrste karcinoma. HRT

01.12.2024. (17:00)

Bolje piti aktivno nego pušiti pasivno

Kod nepušača veći rizik od štetnih učinaka duhanskog dima

Istraživanje koje su proveli stručnjaci Sveučilišta u Splitu pokazuje značajno povećanje razine nikotina u krvi kod nepušača koji su u noćnim klubovima izloženi duhanskom dimu, kao i veći rizik od njegovih štetnih učinaka na tu skupinu ispitanika. Navode da Američko društvo inženjera grijanja, hlađenja i klimatizacije (ASHRAE) vjeruje da ventilacija ne može spriječiti izloženost duhanskom dimu i da je jedini način zabrana pušenja u noćnim i sličnim klubovima. Nalazi pozivaju na podizanje svijesti o zdravstvenim rizicima izloženosti pasivnom pušenju, a posebno među pojedincima koji posjećuju noćne klubove, zaključuje se u časopisu Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. HRT

31.10.2024. (08:00)

Što je skuplje - cigarete ili zdravlje?

U Hrvatskoj 40% aktivnih pušača: U Čakovcu održana škola nepušenja

Prema istraživanjima, u Hrvatskoj je gotovo 40 posto aktivnih pušača. Po tome smo među najgorim zemljama u Europi. Zabrinjava i podatak kako je kod adolescenata sve raširenije. U Čakovcu tu poraznu statistiku pokušavaju riješiti – kroz škole nepušenja. Grupe su se pokazale kao stvarno učinkovit način u pomoći prestanku pušenja zbog pružanja podrške i dijeljenja iskustva. HRT

11.07.2024. (09:00)

Skoro smo popušili

Marathon: Službene cigarete Olimpijade 1984


Danas nepojmljivo, no duhanske kompanije su dobar dio 20. stoljeća za vrijeme Olimpijada imale reklamne kampanje, pa čak i plaćale sportaše da reklamiraju cigarete. Izgleda da Marathon cigarete ipak nisu bile sponzor Olimpijskim igrama te godine, već je to dio satirične emisije “Not Necessarily The News”. No, studiju o reklamama ususret Igrama donosi Stanford.

03.07.2024. (10:00)

Navika kojom se u svakom slučaju dosta popuši

Za liječenje posljedica pušenja godišnje bismo mogli izgraditi dvije bolnice

Domaće zdravstvo godišnje potroši 200 milijuna eura na bolesti izravno povezane s pušenjem. Za taj novac mogla bi se izgraditi jedna ili dvije ozbiljne bolnice, ističe Ranko Stevanović, predsjednik Hrvatske udruge za smanjenje šteta po zdravlje (HaRPH). I dok zdravstvu uskoro slijedi još jedna u nizu financijskih injekcija za nagomilane dugove, porezni stručnjaci mišljenja su da bi trebalo još pojačati oporezivanje duhanskih proizvoda. Duhanski biznis donosi izdašne prihode od trošarina i PDV-a državnom proračunu, a istovremeno duhanski dim uzrokuje neizmjernu štetu zdravlju. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), pušenje je odgovorno za smrt više od osam milijuna ljudi, u Hrvatskoj brojke govore o oko 9000 smrti svake godine. Većina pušača u Hrvatskoj u dobi od 18 do 75 godina, njih 82 posto, konzumira cigarete, a 18 posto bezdimne proizvode. Zabrinjava što je ovisnost o duhanskim proizvodima u velikoj većini slučajeva dugogodišnja ili cjeloživotna. Poslovni

26.11.2023. (00:00)

Baš ti trebaju cigaretlini! Ionak se furt z tebe kadi kaj z gnojščine

E-cigarete su manje štetne od duhanskih, ali nisu skroz bezazlene

E-cigarete dolaze u mnogim oblicima i veličinama, ali sve rade na istom principu: jezgra napajana baterijom zagrijava i zatim brzo hladi tekućinu za vape, koja se također naziva e-tekućina ili vape juice, stvarajući aerosol bez dima koji korisnik udiše, ili “vejpa”. Vape juice može sadržavati nikotin koji je ili sintetski ili dobiven iz duhana, ali ne sadrži ekstrakte iz lišća duhana ili druge kemikalije koje se nalaze u toj biljci. Ljudi koji se potpuno prebace s pušenja duhana na e-cigarete manje su izloženi otrovnim tvarima nego pojedinci koji puše „prave“, duhanske cigarete. Međutim, nije sve tako idealno: tekućine za vejp-cigarete sadržavaju brojne druge tvari od kojih neke – kada se zagrijavaju – mogu stvarati štetne, pa i kancerogene spojeve. Bug

14.10.2023. (16:00)

Što se pušilo, pušilo se

Zbogom cigaretama: magnetski impulsi liječe nikotinsku ovisnost

Primjena magnetskih impulsa na mozak veće se koristi za liječenje generaliziranog anksioznog poremećaja i velikog depresivnog poremećaja. Studija TBS terapije na pušačima, objavljena u Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, pokazala je da se tako doista smanjuje želja za pušenjem, time i samo pušenje. Takvi tretmani, vjeruju istraživači, mogli bi pomoći i narkomanima, međutim potrebna su daljnja istraživanja kako bi se ispitala klinička vrijednost TBS-a za liječenje ovisnosti o drogama. Bug

13.10.2022. (19:00)

Nove generacije građana drugog reda

Možemo li imati generaciju Europljana nepušača?

Nova europska građanska inicijativa ima za cilj stvoriti “okruženje bez duhana i vidjeti prvu europsku generaciju bez duhana” do 2030. Kako bi to postigli, aktivisti pokreću drastičnu mjeru: Europljani rođeni nakon 2010., čak i nakon što navrše 18 godina, ne bi smjeli kupovati duhanske proizvode. Djeca koja sada imaju 12 godina ili mlađa ne bi smjela kupovati cigarete kao odrasle osobe, te bi bila prva generacija koja je pošteđena njihovih štetnih utjecaja na zdravlje i okoliš. Bez obzira na učinkovitost, zabrana kupnje duhanskih proizvoda osobama rođenim nakon 2010. stvorila bi problematičnu pravnu situaciju. Od 2028. godine države bi mogle razlikovati dva punoljetna građanina samo na temelju njihove dobi, iako su oni zakonski jednaki. Ova pojava postoji u drugim državama, ali samo u privremenom obliku. H-alter

10.10.2022. (15:00)

Dobar DNK

Kako neki dugogodišnji pušači izbjegnu rak pluća

Pušenje je bez sumnje štetno – osim raka pluća, kod pušača je dokazan veći rizik od razvoja raznih zdravstvenih smetnji i drugih bolesti. No bez obzira na to, čak 10-20 posto pušača koji u duhanu uživaju cijeli svoj život nikada nisu imali zdravstvenih problema. Neki pušači, naime, imaju snažan i otporan mehanizam u svom organizmu koji sprječava moguće mutacije u plućima. Autori novijeg istraživanja vjeruju da njihova tijela imaju neku vrstu sustava za popravak oštećenja DNK ili “detoksifikaciju” dima kako bi ga učinili manje sklonim izazivanju mutacija. Međutim, potrebno je više dokaza za potvrdu ovog objašnjenja. IFL Science

12.08.2022. (20:00)

Kvaka 22 za Generaciju Z

Novi Zeland donosi zakon kojim će zabraniti pušenje nadolazećim generacijama

Novozelandska vlada predstavila je novi zakon kojim pokušava potpuno zabraniti pušenje nadolazećim generacijama, piše Guardian. Planiraju to učiniti tako da se iz godine u godinu postavlja nova granica za kupnju cigareta. Nove mjere, o kojima se raspravljalo u parlamentu, smatraju se kao prve mjere tog tipa u svijetu. Novozelandski zakonodavci obećali su prekinuti, kako kažu, odvratnu i bizarnu vlast duhanskih kompanija, uvodeći prvi u svijetu zakon koji će spriječiti sljedeću generaciju da ikada bude u mogućnosti legalno kupovati cigarete. Index