Bilijun dolara za "hvala i doviđenja"
Velika AI iluzija: Kompanije otpuštaju ljude, ali profit izostaje… to bi moglo dovesti do pucanja balona
Ulaganja u umjetnu inteligenciju premašila su bilijun dolara, no stvarni rezultati u poslovanju izostaju. Istraživanja pokazuju da je 80 % velikih kompanija smanjilo broj zaposlenih radi investiranja u AI, iako nisu sigurne u povrat ulaganja. Samo u SAD-u tijekom 2025. najavljeno je više od milijun otkaza, najviše u tehnološkom sektoru, dok je zapošljavanje palo na najnižu razinu od 2011. Ipak, čak 95 % AI projekata ne donosi očekivani rast prihoda. Najbolje rezultate ostvaruju tvrtke koje AI koriste kao pomoć, a ne kao zamjenu za ljude, zbog čega analitičari sve glasnije upozoravaju na opasnost od pucanja investicijskog balona. Index