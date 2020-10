Neodgovornost ili sloboda, ili pak neka sredina?

Gadno je vrijeme za sve koji rade za publiku i zbog publike, i koji ovise, barem u sustavu vrijednosti koji nam je do danas poznat, o masovnosti posjećenosti, i mislim da ne postoji osoba u tom sistemu koja nije toga svjesna i koja ne želi, iz dubine duše, da se pronađe ili cjepivo ili magična formula za uspješno nastavljanje sezone: koncerata, festivala, nastupa, predstava, revija, i, uvjeravam vas, kad te iste osobe paničare oko toga što će se dogoditi njihovim zanimanjima i hoćemo li ikad više bezbrižno na scenu postavljati Prizore iz bračnog života, ili piti zagrljeni na koncertima, bilo Nine Badrić, bilo nekoga koga vi slušate, ne rade to zato što su navikle na život na visokoj nozi ili zato što misle da su važniji od bilo koga drugoga kome je egzistencija potencijalno ugrožena i sada, ali i prije korone. Piše Jelena Veljača za Jutarnji list