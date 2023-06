Čudesne zvijeri i gdje ih naći nije posljednji film iz Harry Potter svijeta koji ćemo gledati u kinima, navodno se sprema još nekoliko nastavaka. No to nije sve, grupa fanova snima svoj film – Voldemort: Origins of the Heir koji izgleda dosta dobro. Priča prati novi lik Grishu Mac Laggen, nasljednicu Griffindora, koja istražuje ubojstvo za koje sumnjiči Toma Riddlea. The Verge