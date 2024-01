Kad te pokopa kao onaj iz 'Allo, Allo' - swiftly and with style :)

Ususret međunarodnog Dana sigurnijeg interneta, koji se obilježava u utorak 9. veljače, danas su u Zagrebu predstavljeni preliminarni rezultati nacionalnog istraživanja o korištenju informacijsko – komunikacijskih tehnologija djece i mladih u Republici Hrvatskoj te su najavljene aktivnosti u školama planirane za 9. veljače.

Organizator projekta Dan sigurnijeg interneta, Centar za nestalu i zlostavljanju djecu uz potporu Europske Komisije te domaćih partnera Microsoft Hrvatska i Vipneta na taj dan organizirat će predavanja uživo i putem Skype-a na temu sigurnosti i pametnog korištenja interneta, a sve s ciljem educiranja mladih o odgovornijoj upotrebi tehnologije. Na predavanjima će sudjelovati više od 60 škola diljem zemlje koje preko programskog rješenja Office 365 mogu besplatno koristiti Skype for Business. Broj škola koje se uključuju u projekt raste iz dana u dan, a organizatori su ovim putem pozvali i škole koje to još nisu učinile da se uključe u ovaj projekt. Također, učenici mogu sudjelovati u kvizu te osvojiti mobilni uređaj LG Spirit koje poklanja Vipnet.

Ivana Duvnjak, asistentica na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku predstavila je istraživanje autorica doc. dr. sc. Daniele Šincek, dr. sc. Jasmine Tomašić Humer, Ivane Duvnjak i Marije Milić, provedeno u okviru projekta “Safer Internet Centre Croatia – Making internet a good and safe place” kojeg je financirala Europska unija. Ono je obuhvatilo oko 7000 sudionika i provedeno je krajem 2015. godine u osnovnim i srednjim školama u 22 hrvatska grada. Trenutačno su obrađeni podaci o ukupno 2250 sudionika istraživanja, djece i mladih u dobi od 11 do 19 godina, iz 34 škole u Hrvatskoj. Rezultati na ovom uzorku ukazuju da sudionici istraživanja u svom domu u prosjeku imaju šest uređaja koji imaju pristup internetu, a preko 67% sudionika navodi kako im je internet stalno dostupan.

Sudionici u najvećoj mjeri internetu pristupaju putem mobitela (75%). Također, rezultati istraživanja ukazuju kako djeca i mladi u prosjeku na internetu provode dva sata dnevno, dok vikendom učenici provode 3, a srednjoškolci do 5 sati dnevno.

U okviru istraživanja učenici su odgovarali i na pitanja o uznemiravanju na internetu. Tako 12% učenika navodi da je bar jednom doživjelo da netko podijeli njihovu video snimku, a da ih nije zamolio za dopuštenje, dok 52% navode da su bar jednom doživjeli da ih drugi ogovaraju na internetu. Očekivano, manje ispitanika priznaje svoje sudjelovanje u uznemiravanju drugih putem interneta; 5% je izjavilo kako je barem jednom namjerno slalo viruse elektroničkom poštom, a čak 55% učenika je internet koristilo za ogovaranje drugih. Polovica ispitanika navodi kako u zadnjih godinu dana nije doživjela neugodna iskustva na internetu. 10% ispitanika navodi da u takvim situacijama ne traži pomoć, 20% za pomoć se obraća roditeljima, 34% prijateljima, 10% dečku ili djevojci, dok tek 2% pomoć traži od djelatnika škole. Iz ovih rezultata vidljivo je nedostatno povjerenje djece i mladih u roditelje, a osobito djelatnike škole.

Vipnet je od ranije uključen u razne inicijative koje promiču odgovorno i sigurno korištenje interneta. U organizaciji Vipneta održano je nekoliko radionica za djecu i odrasle na temu odgovornog korištenja online tehnologija, a kroz interni program Do the right thing, Vipnetovi zaposlenici kao volonteri uključili su se i u druge akcije koje promiču sigurno korištenje interneta i naprednih tehnologija. S edukacijama djece, mladih te njihovih roditelja, Vipnet će nastaviti i kroz EU projekt ‘Safer Internet Centre Croatia-Making Internet a good and safe place’ za koji Centar za nestalu i zlostavljanu djecu aplicira u partnerstvu s Vipnetom. Projekt je to koji će trajati do 2018. godine i omogućit će sustavnu posvećenost rješavanju problema zlostavljanja djece na internetu.

„Vipnet kroz svoje proizvode i usluge primjenjuje visoke standarde sigurnosti i zaštite osobnih podataka. Usluga roditeljska zaštita dostupna je svim TV korisnicima i omogućava roditeljima kontrolu televizijskog sadržaja koju njihova djeca mogu gledati. Također, korisnicima je dostupan i vodeći svjetski software za internet sigurnost F-secure. Edukativna video predavanja Centra za nestalu i zlostavljanu djecu bit će besplatno dostupna svim Vip korisnicima u Vip videoteci, a prije početka školske godine na dio mobilnih uređaja za prepaid korisnike predinstalirat ćemo edukativnu aplikaciju „CNZDA“ o sigurnosti na internetu. Aplikacija je podijeljena u tri dijela i posebno je prilagođena osnovnoškolcima, srednjoškolcima i roditeljima“ – izjavio je Jiří Dvorjančanský, predsjednik Uprave Vipneta na današnjoj konferenciji za medije.

„Veliko mi je zadovoljstvo što je Microsoft partner u projektu Dan sigurnijeg interneta kojim želimo ukazati kako je odgovorno i sigurno korištenje tehnologije važno koliko i tehnologija sama. Microsoft je posvećen zaštiti i sigurnosti te privatnosti naših korisnika i njihovih podataka što dokazujemo najvišim standardima u skladu s kojima radimo, no korak prije toga mora biti edukacija korisnika. Svijet postaje sve više digitaliziran, tehnologija je dostupna velikom dijelu populacije i procjene su da će 2019. na svijetu biti 2,5 milijarde pametnih telefona, tableta i 2u1 uređaja s kojih je lako doći do raznovrsnih sadržaja. Stoga smatramo da je edukacija mladih esencijalna kako za razvoj pojedinca tako i za razvoj društva“, rekao je Ivan Vidaković, direktor Microsofta Hrvatska. Inače, Microsoft Hrvatska provodi razne edukacije mladih s ciljem promicanja odgovornog ponašanja na internetu i unaprijeđivanja digitalne pismenosti učenika kao što su tehnička događanja u Microsoft Showcase školama, programi DigiGirlz i Youth Spark Live te podrška globalnim inicijativama poput Sata kodiranja koji je održan u prosincu te obuhvatio 7.500 djece u školama.

Jedan od ciljeva projekta ‘Safer Internet Centre Croatia-Making Internet a good and safe place’ je i osnivanje Centra za sigurniji Internet koji će imati pozivni centar za savjetovanje djece i roditelja, kao i pozivni centar za primanje informacija javnosti vezane uz ilegalni sadržaj na internetu, koje je ujedno i nacionalna platforma za dojave takvog sadržaja. Osim pozivnih centara osnovan je i Centar za podršku i informiranje roditelja i djece. U sklopu projekta koji traje 18 mjeseci predviđen je i razvoj mobilne aplikacije koja će educirati djecu o sigurnom korištenju interneta, zaštiti osobnih podataka i zaštiti na internetu.