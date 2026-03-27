Red letenja: Prvi razred za glodavce
Austrijski fotograf pobjednik izbora publike za najbolju wildlife fotografiju
Austrijanac Josef Stefan osvojio je prestižnu nagradu Nuveen People’s Choice 2026. u sklopu natječaja za najboljeg fotografa divljine. Njegova pobjednička fotografija, naslovljena “Leteći glodavac”, snimljena je u Španjolskoj nakon dvotjednog promatranja risova. Prikazuje mladog risa koji se u igri poigrava plijenom bacajući ga u zrak. U konkurenciji od preko 60.000 radova, publika je među finalistima posebno pohvalila još četiri rada: prizore flaminga uz dalekovode, polarne medvjedice s mladuncima, medvjedića na cesti te dramatičan kadar jelena s odrubljenom glavom suparnika. Pobjednički radovi bit će izloženi u londonskom Natural History Museumu do srpnja. PetaPixel