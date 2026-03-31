Sve što je naizgled ružno je možda i lijepo
Estetika otpora: Groteska, camp i subverzija normi u programu “Off godina”
Program „Off godina“ festivala Organ Vida istražio je subverzivni potencijal groteske, campa i estetike ružnoće kao alata za kritiku društvenih normi. Kroz fotografije Emme Sarpaniemi, performans Laime Jaunzeme i film Amalije Ulman, autori/ce preispituju patrijarhalne ideale i konzumerističku kulturu. Umjesto pukog estetskog kontrasta ljepoti, ove prakse koriste „ružno“ i bizarno za artikulaciju potisnutih identiteta i trauma. Projekt potvrđuje da izlazak iz okvira „dobrog ukusa“ otvara prostor za autentičnije, nefiltrirane oblike izražavanja, pretvarajući rubna područja društva u plodno tlo za umjetničko istraživanje i otpor konvencionalnosti. Kulturpunkt