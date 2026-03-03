Vjerske zajednice ključne u integraciji migranata kroz učenje jezika - Monitor.hr
Hrvatski za svakoga - počevši od molitvenika

Vjerske zajednice ključne u integraciji migranata kroz učenje jezika

Tribina Hrvatske protestantske konferencije istaknula je da prava integracija migranata i stranih radnika u Hrvatskoj prvenstveno zahtijeva učenje jezika, dok vjerske zajednice pružaju ključnu podršku. Sudionici su odbacili asimilaciju i getoizaciju, naglašavajući važnost zapošljavanja, socijalne uključenosti i sporta. Programi poput “Kuće nade” nude smještaj, tečajeve hrvatskog i podršku ranjivim skupinama. Muslimanska zajednica i druge crkve zagovaraju integraciju bez segregacije, a država je pozvana aktivnije pomoći migrantima u savladavanju jezika i društvenom uključivanju, posebice nakon iskustava iz 2015. i novog zakona o stranim radnicima. tportal


14.11.2025. (08:00)

Integracija je možda mantra, a desegregacija prva lekcija u vrtiću

Božinović u Međimurju: država i lokalna zajednica pojačavaju integraciju Roma

Davor Božinović je u Čakovcu nedavno najavio jaču suradnju države i lokalnih vlasti na integraciji Roma, naglašavajući važnost obrazovanja i zapošljavanja. Istaknuo je da problemi ne mogu nestati preko noći, ali da je nužna koordinirana akcija svih razina vlasti. U Međimurju živi radno sposobno stanovništvo koje, prema Božinoviću, može popuniti poslove za koje se uvoze strani radnici. Župan Posavec upozorava na neučinkovitost sustava, probleme u školovanju, zapošljavanju i socijalnoj politici te predlaže strože mjere i obavezne vrtićke programe. Božinović je posjet završio obilaskom škola i romskih naselja. Klikaj

13.07.2022. (22:00)

Jedinstvo se gradi u različitosti

Slovenija mijenja odnos prema migrantima s Bliskog istoka: učit će ih jezik i integrirati u društvo

“Vlada i MUP zalažu se za sigurne rute migranata i siguran prelazak granice za građane, stanovnike i migrante. Zbog toga smo osnovali novo savjetodavno tijelo koje se već sastalo s predstavnicima državnih tijela, organizacijama i predstavnicima civilnog društva koji rade na području migracija te će pripremiti cjelovitu migracijsku strategiju. Oni će se usredotočiti na osiguravanje sigurnijih putova migracija, učinkovitije procedure azila i dobivanje boravišnih dozvola kako bi se olakšali uvjeti za međunarodnu zaštitu i sustavnu integraciju u društvo. Azilante je potrebno sustavno integrirati u društvo i tržište rada te im omogućiti učenje jezika, a spriječiti iskorištavanje radnika”, smatra slovenska ministrica vanjskih poslova Tatjana Bobnar. Tportal