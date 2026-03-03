Hrvatski za svakoga - počevši od molitvenika
Vjerske zajednice ključne u integraciji migranata kroz učenje jezika
Tribina Hrvatske protestantske konferencije istaknula je da prava integracija migranata i stranih radnika u Hrvatskoj prvenstveno zahtijeva učenje jezika, dok vjerske zajednice pružaju ključnu podršku. Sudionici su odbacili asimilaciju i getoizaciju, naglašavajući važnost zapošljavanja, socijalne uključenosti i sporta. Programi poput “Kuće nade” nude smještaj, tečajeve hrvatskog i podršku ranjivim skupinama. Muslimanska zajednica i druge crkve zagovaraju integraciju bez segregacije, a država je pozvana aktivnije pomoći migrantima u savladavanju jezika i društvenom uključivanju, posebice nakon iskustava iz 2015. i novog zakona o stranim radnicima. tportal