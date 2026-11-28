Više prostora, više fritula
Vodič kroz Advent u Zagrebu 2026.: Nove lokacije, više od 80 koncerata i popusti na vlak
Ovogodišnji Advent u Zagrebu traje od 28. studenoga 2026. do 7. siječnja 2027. godine. Uz dobro poznate lokacije u Donjem i Gornjem gradu, program se širi na Marulićev trg, Mažuranac i prostor ispred HNK-a. Posjetitelje očekuje devet gastro zona, preko 80 koncerata, Ledeni park na Tomislavcu te brojni dječji sadržaji poput Veselog božićnog tramvaja i živih jaslica. Dio novih svjetlosnih i zvučnih instalacija otvara se tijekom prosinca. Za dolazak u grad HŽ nudi 50 posto popusta na karte vikendom te besplatne vožnje na prigradskoj relaciji radnim danima navečer, uz popuste za klizanje. Index