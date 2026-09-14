Jesenske šetnje muzejima
Vodič kroz najveće europske izložbe u jesen 2026.
Jesenska sezona 2026. donosi vrhunske kulturne događaje diljem Europe, idealne za jednodnevne izlete ili duža putovanja. U Zagrebu se ističu retrospektiva Nade Žiljak i izložba Vlaha Bukovca iz praškog razdoblja. Regionalno, Ljubljana nudi izložbu o Srečku Kosovelu, a Graz radove Eve Schlegel. Veće europske metropole mame pravim hitovima: Beč spaja Picassa i Bacona u Albertini, Budimpešta ulaže u opsežnu Gauguinovu izložbu, Milano povezuje Dalíja s modom, dok Pariz i Berlin nude veličanstvene postave u muzejima poput Musée d’Orsay i Gemäldegalerie. After 5