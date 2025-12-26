Kad film odluči ne biti film, a Zagreb postane laboratorij

U Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu otvorena je retrospektivna izložba GEFF 63–69: od antifilma do crnog vala, posvećena Genre Film Festivalu, prvom festivalu eksperimentalnog filma u bivšoj Jugoslaviji. Izložba prikazuje GEFF kao središte filmske i umjetničke avangarde šezdesetih godina, okupljeno oko Kinokluba Zagreb i Mihovila Pansinija. Poseban dio čini kino-box s 33 kratka filma ključnih autora tog razdoblja. Izložba ostaje otvorena do 15. veljače 2026. HRT